Yemen: Central eléctrica atacada por el ejército israelí

(ANSA) - SANA'A, 17 AGO - Israel atacó una central eléctrica yemení cerca de Saná, la capital controlada por los hutíes, dijo un funcionario de defensa israelí al Times of Israel y luego lo confirmó las FDI.

Medios locales informaron de fuertes explosiones en la zona que dejaron sin electricidad a los generadores.

Los hutíes inicialmente hablaron de una "agresión" general.

Posteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que habían atacado "una infraestructura terrorista en la zona de Saná desde una distancia de 2000 kilómetros de Israel, en Yemen, teniendo como objetivo una infraestructura energética".

"Las incursiones -añadieron las FDI en un comunicado- se llevaron a cabo en respuesta a los repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y drones hacia territorio israelí".

La estación de televisión yemení Al Masirah, afiliada a los hutíes, informó que los equipos de rescate estaban trabajando para apagar un incendio causado por el ataque. (ANSA).