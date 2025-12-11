Yemen.- EEUU tacha de "ficticios" los juicios iniciados contra su personal detenido "ilegalmente" por los hutíes

MADRID, 11 dic. 2025 (Europa Press)

El Gobierno de Estados Unidos ha condenado este miércoles la "detención ilegal" de su personal diplomático desplegado en Yemen por parte de los rebeldes hutíes, días después de que estos hayan dado inicio a procedimientos judiciales en su contra, lo que Washington ha calificado como "juicios ficticios".

"Estados Unidos condena la detención ilegal que los hutíes siguen manteniendo sobre el personal local actual y anterior de la Misión de Estados Unidos en Yemen", ha señalado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado en el que ha vuelto a pedir su "liberación inmediata e incondicional".

En la misma nota, ha sostenido que tanto el arresto como los "juicios ficticios" iniciados contra los detenidos "son una prueba más de que los hutíes recurren al terror contra su propio pueblo como forma de mantenerse en el poder" y ha denunciado que las autoridades instauradas por el grupo fundamentalista han "intensificado su campaña de intimidación y abusos contra los ciudadanos yemeníes afiliados a organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros".

Estas declaraciones de la cartera diplomática estadounidense llegan después de que el pasado fin de semana un tribunal yemení iniciara el juicio contra trece personas acusadas de integrar una red de "espionaje" de la agencia de Inteligencia exterior de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), según ha informado la agencia de noticias estatal SABA.