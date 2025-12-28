Yemen.- El líder de los hutíes avisa a Israel que cualquier despliegue en Somalilandia será un "objetivo militar"

MADRID, 28 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El líder de la insurgencia hutí de Yemen, Abdulmalik al Huti, ha avisado este domingo a Israel que si aprovecha su decisión de reconocer la independencia de Somalilandia para desplegar sus tropas en el estado separatista somalí (que se encuentra a menos de 500 kilómetros de los guerrilleros yemeníes, enemigos declarados), cualquier posición militar será considerada como un "objetivo" legítimo. La decisión anunciada el viernes por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha sido interpretada por expertos israelíes del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional como un intento encubierto de acercar sus posiciones militares a objetivos hutíes. Aunque Israel no ha tenido problemas en ejecutar ataques aéreos contra los hutíes, sus aviones y proyectiles tenían que atravesar en ocasiones Jordania y Arabia Saudí, o bien cruzar todo el largo del mar Rojo. Ante esta perspectiva, el líder de Ansaralá ha avisado en un discurso reproducido por la agencia de noticias del movimiento hutí que "cualquier presencia israelí en Somalilandia un objetivo militar legítimo para nuestras Fuerzas Armadas, ya que constituye una agresión contra Somalia y Yemen, y una amenaza para la seguridad de la región". "Nunca permitiremos que una parte de Somalia se convierta en una base para el enemigo sionista, a costa de la independencia y soberanía de Somalia, la seguridad de su pueblo y la seguridad de la región y el Mar Rojo", ha avisado Al Huti.