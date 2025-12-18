Yemen.- Guterres advierte de una escalada "más amplia" del conflicto en Yemen tras ataques de milicias secesionistas

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido este miércoles ante el Consejo de Seguridad de una posible nueva escalada "más amplia" del conflicto en Yemen, con "graves" consecuencias para la estabilidad regional, tras los ataques efectuados a principios de este mes por las fuerzas militares del Consejo de Transición del Sur --una facción secesionista apoyada por Emiratos Árabes Unidos que aspira a la creación del Estado del Sur de Arabia-- dejando una treintena de militares muertos.

"Las acciones unilaterales no allanarán el camino hacia la paz. Profundizan las divisiones. Endurecen las posiciones. Y aumentan el riesgo de una escalada más amplia y una mayor fragmentación. La reanudación total de las hostilidades podría tener graves repercusiones en la paz y la seguridad regionales, incluso en el mar Rojo, el golfo de Adén y el Cuerno de África", ha señalado durante su intervención ante el grupo de 15 países, en la que ha alertado de que los ataques en el este de Yemen "están subiendo la temperatura" en un contexto extremadamente frágil.

El portugués ha instado a "todos" los actores implicados a que actúen con la "máxima moderación", reduzcan las tensiones y empleen el diálogo para resolver sus diferencias, un extremo que, sin mencionar a Emiratos Árabes Unidos, ha extendido a las "partes interesadas regionales, cuya participación constructiva y coordinación en apoyo de los esfuerzos de mediación de Naciones Unidas son esenciales para garantizar los intereses de seguridad colectiva".

Al hilo, ha defendido la soberanía y la integridad territorial de Yemen, un país que "necesita una solución política sostenible y negociada (y) que abarque las aspiraciones de todos los yemeníes y ponga fin a este devastador conflicto". "Hasta entonces, el pueblo yemení seguirá pagando un precio terrible", ha lamentado antes de reiterar el compromiso de la ONU para apoyar estos esfuerzos.

"Hago un llamamiento a todas las partes para que colaboren de manera constructiva con mi enviado especial (Hans Grundberg), den prioridad al diálogo sobre la violencia y eviten cualquier acción unilateral que pueda agravar esta frágil situación. El pueblo de Yemen exige y merece la paz", ha declarado.

Las declaraciones del representante de la ONU llegan tras la muerte de al menos 32 militares yemeníes en un ataque de las fuerzas militares del Consejo de Transición del Sur en la provincia de Hadramut, la de mayor extensión en Yemen.

El Consejo de Transición del Sur controla gran parte del sur y el este del país y ha reiterado su propuesta de un "estado federal justo" que incluya a todos los grupos de población. El Consejo cuenta además con el apoyo de las Fuerzas de Élite de Hadramut, que controlan las ciudades de Mukalla y Ash Shihr.

El Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional controla, por su parte, las provincias de Marib (noreste) y Taíz (suroeste), mientras que el norte y el centro del país están en manos de las milicias hutíes, aliadas de Irán.

TRES EMPLEADOS DE LA ONU ANTE UN TRIBUNAL DE LOS HUTÍES

Guterres ha aprovechado la misma comparecencia para recordar que casi 4,8 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares a causa del conflicto, que también ha provocado que 19,5 millones dependan de la ayuda humanitaria para subsistir.

En este sentido, ha señalado que en las zonas controladas por la insurgencia hutí, "el entorno operativo se ha vuelto insostenible" y el trabajo del organismo multilateral "se enfrenta a enormes desafíos" para proporcionar asistencia a las más de 5,3 millones de personas a las que han llegado este año, tal y como ha indicado.

Asimismo, ha recordado que 59 trabajadores de la ONU, trabajadores humanitarios y diplomáticos permanecen detenidos de forma "arbitraria" por el grupo rebelde, entre los que se encuentran tres trabajadores de Naciones Unidas que en los últimos días han sido "remitidos a un tribunal penal especial". "Esta remisión debe ser revocada. Se les ha acusado en relación con el desempeño de sus funciones oficiales en Naciones Unidas", ha dicho antes de exhortar a que los cargos presentados en su contra sean retirados.

"La detención continuada de nuestros colegas es una profunda injusticia para todos aquellos que han dedicado su vida a ayudar al pueblo de Yemen. Se nos debe permitir realizar nuestro trabajo sin interferencias. Con la financiación y el espacio operativo adecuados, podemos hacer mucho más", ha asegurado.