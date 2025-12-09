Yemen.- Guterres condena la remisión de personal de la ONU a un tribunal "especial" de los hutíes en Yemen

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press)

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado este martes que los rebeldes yemeníes hutíes hayan remitido a personal de Naciones Unidas a un tribunal "especial", después de que las autoridades instauradas por la insurgencia en Yemen detuvieran a cerca de 60 de ellos acusándoles de espionaje para ayudar a Israel en sus ataques contra altos cargos.

"Instamos a las autoridades 'de facto' a que anulen la remisión y trabajen de buena fe para lograr la liberación inmediata de todo el personal detenido de la ONU, las ONG y la comunidad diplomática", ha declarado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, a través de un comunicado.

Así, el jefe de la ONU ha expresado su "profunda preocupación por la continua detención arbitraria de 59 funcionarios de Naciones Unidas" y ha denunciado que han permanecido incomunicados, algunos durante años, sin el debido proceso, en violación del Derecho Internacional".

En este sentido, ha recordado que el personal de Naciones Unidas, incluidos los nacionales de Yemen, gozan de inmunidad procesal respecto de todos los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones oficiales. Por último, ha reiterado que siguen "comprometidos a apoyar al pueblo de Yemen y a prestar ayuda humanitaria basada en principios".

Yemen vive sumido el caos desde hace más de una década, tiempo en el que los rebeldes han consolidado su poder y ampliado su radio de amenazas. Los hutíes, aliados de Irán, han intensificado en los últimos dos años sus ataques contra Israel como represalia por la ofensiva militar en la Franja de Gaza.