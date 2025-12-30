Yemen impone el estado de emergencia ante el avance de formaciones separatistas

Yemen impuso el martes un estado de emergencia ante el avance de formaciones separatistas por el sur, que complican todavía más una larga guerra en este país con varias potencias regionales implicadas, como Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

El país más pobre de la península arábiga está inmerso en una devastadora guerra desde 2014 entre el gobierno, una amalgama de grupos que incluyen a formaciones separatistas, y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

El conflicto empeoró con la intervención de una coalición militar liderada por Arabia Saudita en 2015, con el objetivo de apoyar a las autoridades.

Una tregua se selló en 2022 y fue globalmente respetada, pero a principios de diciembre se abrió un nuevo frente cuando una fuerza separatista respaldada por Emiratos Árabes Unidos tomó amplias zonas del sur del territorio.

Esta fuerza, llamada Consejo de Transición del Sur (CTS), forma parte del gobierno y busca revivir el antiguo estado independiente de Yemen del Sur.

Arabia Saudita acusó a Emiratos Árabes Unidos de haber suministrado armas a los separatistas y calificó ese apoyo de "amenaza" para su seguridad y para la región.

"Las medidas que tomó el Estado hermano de Emiratos Unidos son extremadamente peligrosas", denunció el martes la cancillería saudita en un comunicado.

El país también instó a Emiratos a retirar sus fuerzas de Yemen en un lapso de 24 horas, después de un llamado similar de las autoridades yemenitas.

Las nuevas tensiones amenazan con fragilizar aún más al país de la península arábiga, azotado por una de las peores crisis humanitarias del mundo y donde cientos de miles de personas han muerto desde el inicio de la guerra.

- Pacto de defensa anulado -

Arabia Saudita y Emiratos apoyan a grupos rivales dentro del gobierno de Yemen. Los avances separatistas tensaron las relaciones entre ambos países que tradicionalmente unían fuerzas ante los hutíes, que controlan la capital Saná.

El Consejo Presidencial, respaldado por Riad, anunció el martes la anulación de un pacto de defensa con Emiratos e impuso el estado de emergencia en todo el territorio durante 90 días.

La medida se produce después de que la coalición encabezada por Arabia Saudita atacara un cargamento de armas con destino a los separatistas.

"Las tripulaciones de los dos barcos desactivaron sus sistemas de rastreo y descargaron una gran cantidad de armas y vehículos de combate para apoyar a las fuerzas del Consejo de Transición del Sur", informó la agencia de noticias saudita SPA.

"Dado el peligro y la escalada presentada por estas armas (...), las fuerzas de la coalición realizaron esta mañana una operación militar limitada dirigida contra armas y vehículos de combate que habían sido descargados de los dos barcos en el puerto de Al Mukalla", añadió.

Un funcionario del puerto dijo que se recibió una advertencia de evacuación a las 04:00 (01:00 GMT) hora local.

Imágenes de AFP muestran vehículos calcinados en el puerto y bomberos que intentan apagar el fuego. Las ventanas de los edificios cercanos estallaron por el ataque.

"Nuestras ventanas se quebraron, las puertas se rompieron, los niños y las mujeres están aterrorizados", dijo a AFP Abdalá Bazuhair, un testigo del suceso. "Es inaceptable, ¿quién nos indemnizará por los daños?", agregó.

El ataque, además, se dio días después de unos bombardeos sauditas contra posiciones separatistas en la provincia yemenita de Hadramawt.

En el comunicado publicado el martes, la cancillería saudita lamenta que Emiratos haya "empujado" a los separatistas a llevar a cabo operaciones militares en "la frontera sur del reino (...)" de Yemen.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, hizo un llamado el viernes a la "moderación", aunque evitó tomar partido entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, dos socios clave de Washington.

Ante el avance de los separatistas, el gobierno yemenita reconocido por la comunidad internacional urgió el viernes a la coalición militar liderada por Riad que tomase "medidas".