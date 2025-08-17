Yemen: Israel ataca una central eléctrica a las afueras de Saná utilizada por los rebeldes hutíes de Yemen

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha llevado a cabo este domingo un ataque contra una central eléctrica ubicada a las afueras de la capital de Yemen, Saná, y utilizada por los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en respuesta a los últimos lanzamientos de misiles por parte del grupo contra territorio israelí.

"Los bombardeos se han ejecutado a la luz de los repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados en territorio estatal", ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han afirmado además que los hutíes "operan bajo la dirección del régimen iraní para perjudicar al Estado de Israel y sus aliados", por lo que "actuarán con fuerza frente" a sus repetidos ataques y permanecen "decididas" a "seguir atacando con fuerza cualquier amenaza".

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión yemení Al Masirah, vinculada a los hutíes, los generadores de electricidad de la central eléctrica de Haiz, ubicada en el distrito de Sanhan, han quedado fuera de servicio tras el bombardeo, llevado a cabo con misiles desde el mar.

El ataque también ha provocado un incendio que ha sido sofocado más tarde por los servicios de emergencia, que se han trasladado al lugar. El director de la central, Ali Husei al Alaya, ha denunciado que atacar una instalación que proporciona electricidad a civiles y hospitales es un delito en virtud del Derecho Internacional.

Los rebeldes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste de Yemen desde 2014, reiniciaron sus ataques contra Israel después de que las autoridades israelíes rompieran en marzo el alto el fuego pactado en enero con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y relanzaran su ofensiva contra Gaza, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.