Yemen: La UE condena "firmemente" la detención "arbitraria" por parte de los hutíes de otros once empleados de la ONU

BRUSELAS, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea (UE) ha condenado "firmemente" este martes la detención "arbitraria" de otros once trabajadores de Naciones Unidas por parte de los rebeldes hutíes en las zonas de Yemen bajo su control, antes de reclamar la liberación "inmediata" de todo el personal del organismo internacional que se encuentra en manos del grupo.

El Servicio Europeo de Acción Exterior ha criticado igualmente la incautación de propiedades de la ONU por parte de los hutíes y "los intentos de entrar en instalaciones" del organismo en la capital, Saná, hechos que ha tildado de "violación del Derecho Internacional y de las Convenciones de Ginebra".

Así, se ha sumado a la denuncia formulada el domingo por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien especificó que los hutíes habían asaltado las instalaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de otras agencias en Saná y otras zonas bajo su control en el norte del país, sin que los rebeldes se hayan pronunciado por ahora sobre estas detenciones o el motivo de las mismas.

Por otra parte, la UE ha reiterado su llamamiento al "respeto de la libertad de navegación en el mar Rojo" y "el fin de todas las amenazas y ataques contra buques comerciales", ante los ataques de los hutíes contra buques vinculados con Israel en respuesta a su ofensiva militar contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Los rebeldes reivindicaron el lunes un ataque con misiles contra un petrolero de bandera liberiana y propiedad israelí cuando navegaba por aguas del mar Rojo, tras lo que la empresa de seguridad británica Ambrey resaltó que el 'Scarlet Ray' "se alinea con el perfil de objetivos de los hutíes, ya que el buque es de propiedad israelí, según informaciones disponibles al público".

El ataque ha tenido lugar después de la muerte del primer ministro 'de facto' de los hutíes, Ahmed Ghaleb al Rahwi, y otros once altos cargos, incluidos nueve ministros, en un bombardeo perpetrado el jueves por Israel contra Saná, hecho que llevó al grupo a prometer que habría "venganza" por este ataque israelí, en medio de las tensiones en Oriente Próximo.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.