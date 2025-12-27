Yemen.- Los separatistas suryemeníes tienden la mano a Arabia Saudí pero avisan que no se retirarán del este del país

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Transición del Sur, órgano político del movimiento separatista del sur de Yemen, ha ofrecido a Arabia Saudí y al principal valedor del movimiento, Emiratos Árabes Unidos, una oportunidad para desactivar la escalada de tensión que comenzó a principios de mes con la incursión de las fuerzas independentistas en el este del país.

Hastiado de ver insatisfechas sus condiciones a cambio de ayudar al Gobierno yemení en su lucha contra la insurgencia hutí que gobierna en la capital del país, el CTS controla ahora con su presencia en el este una buena parte del antiguo Yemen del Sur, su ansiada reivindicación territorial histórica. Este pasado viernes, un ataque aéreo de Arabia Saudí, aliada del Gobierno yemení, mató a dos efectivos de seguridad del CTS en la gobernación oriental de Hadramut.

El presidente del CTS, Aidarus al Zubaidi, ha mantenido este sábado una reunión con su cúpula directiva al término de la cual ha declarado su "aprecio por los esfuerzos de nuestros hermanos en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos para resolver las diferencias y unificar perspectivas".

"Reafirmamos la apertura del Consejo a cualquier acuerdo que garantice la protección del Sur, su integridad territorial y estabilidad, y satisfaga las aspiraciones de su pueblo", ha añadido en un comunicado recogido por el portal South24.

No obstante, el comandante del CTS para la gobernación de Hadramut, Mohammed Abdul Malik al Zubaidi, ha avisado por otro lado que sus fuerzas no tienen intención de abandonar ni esta provincia ni la de Al Mahra, donde también están desplegados desde principios de mes.

"No nos vamos a retirar de Hadramut", ha asegurado en entrevista a Sky News Arabia, "porque precisamente acudimos allí en respuesta a las súplicas de la gente".

"La seguridad está completamente establecida, la situación es muy tranquila y normal, no hay problemas ni violaciones, la seguridad está establecida y nuestras fuerzas están presentes sobre el terreno", ha añadido antes de asegurar que la incursión de sus fuerzas beneficia "a todos" porque se ha hecho con el control de rutas de suministro de su enemigo común, los hutíes.

"Nuestras fuerzas del sur se van a quedar allí porque la expansión del Consejo de Transición a la zona ha frustrado las operaciones de contrabando de armas hacia los hutíes", ha manifestado.

La insurgencia hutí ha guardado relativo silencio en lo que considera como una maniobra que demuestra que el conflicto en Yemen es una guerra por terceros que involucra a Arabia Saudí y a Emiratos. El miembro del politburó del movimiento hutí Ansaralá Mohamed al Farrah, ha acusado a Emiratos y a los saudíes de "actuar como herramientas para agendas extranjeras que amenazan la soberanía yemení y allanan el camino para la influencia israelí".

"La intervención saudí, nunca fue en nombre de la unidad o la soberanía de Yemen, sino más bien una intervención regida por intereses y hegemonía, y la búsqueda del control sobre Hadramut y Al Mahra, y tratándolos como territorios subordinados y no como parte integral de un estado yemení independiente con su propio poder de toma de decisiones", ha hecho saber en su cuenta de X el político hutí; un movimiento estrechamente vinculado a la República Islámica de Irán y enemigo declarado de Israel.

Por último, el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, ha intentado este sábado llamar a la calma a todas las partes. El diplomático "reitera el llamamiento del Secretario General a la moderación, la distensión y el diálogo, e insta a todas las partes a evitar acciones que puedan complicar aún más la situación".

Además, aprovecha para informar de que ya "está en contacto con las partes interesadas yemeníes y regionales para apoyar la distensión y avanzar hacia una solución política integral e inclusiva del conflicto en Yemen".