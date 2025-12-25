Yemen.- Riad acusa a milicias secesionistas de desatar una "escalada injustificada" en Yemen

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Arabia Saudí ha acusado este jueves al Consejo de Transición del Sur —una facción secesionista apoyada por Emiratos Árabes Unidos (EAU) que aspira a la creación del Estado del Sur de Arabia— de provocar una "escalada injustificada" al actuar de forma "unilateral" cuando a principios de este mes atacó posiciones militares del Gobierno yemení reconocido internacionalmente. "Los movimientos militares en las gobernaciones de Hadramot y Mahra (...) se llevaron a cabo unilateralmente, sin la aprobación del Consejo de Liderazgo Presidencial —la Presidencia de Yemen— ni en coordinación con el liderazgo de la Coalición", ha afirmado el Ministerio de Exteriores saudí en un comunicado en el que ha criticado que estos ataques también "han perjudicado los intereses del pueblo yemení" en su conjunto. La cartera diplomática ha defendido que "ha hecho todo lo posible por alcanzar soluciones pacíficas para resolver la situación en ambas gobernaciones" tras unos ataques que se saldaron con al menos 32 militares muertos. "Se envió un equipo militar conjunto de Arabia Saudí y EAU para establecer los acuerdos necesarios con el Consejo de Transición del Sur en Adén. Estos acuerdos se adoptaron para garantizar el regreso de las fuerzas del Consejo de Transición del Sur a sus posiciones anteriores fuera de las dos gobernaciones", ha relatado. Riad ha asegurado que "estos esfuerzos continúan para restablecer la situación a su estado anterior" y ha manifestado su "esperanza en que el interés público prevalezca mediante el fin de la escalada del Consejo de Transición del Sur y la retirada de sus fuerzas de las dos gobernaciones de forma urgente y ordenada". En esta línea, ha defendido "la importancia de la cooperación entre todas las facciones y componentes yemeníes para (...) evitar cualquier medida que pueda desestabilizar la seguridad y la estabilidad", advirtiendo de que este extremo "podría tener consecuencias indeseables". El Gobierno saudí ha sostenido que "la causa del Sur es un caso justo con dimensiones históricas y sociales", si bien ha asegurado que "se resolverá mediante el diálogo entre todas las partes yemeníes en el marco de la solución política integral para Yemen". El Consejo de Transición del Sur controla gran parte del sur y el este del país y ha rechazado los llamamientos a retirarse de estas provincias. Además ha reiterado su propuesta de un "estado federal justo" que incluya a todos los grupos de población. El Consejo cuenta además con el apoyo de las Fuerzas de Élite de Hadramut, que controlan las ciudades de Mukalla y Ash Shihr. El Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional controla las provincias de Marib (noreste) y Taíz (suroeste), mientras que el norte y el centro del país están en manos de las milicias hutíes, aliadas de Irán.