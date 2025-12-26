Yemen.- Separatistas yemeníes denuncian dos efectivos de seguridad muertos en bombardeos de Arabia Saudí

MADRID, 26 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Los separatistas del sur de Yemen han denunciado dos efectivos de seguridad muertos y doce heridos por bombardeos de Arabia Saudí en el este del país, en medio de renovadas hostilidades entre los independentistas, respaldados por Emiratos Árabes Unidos, y un Gobierno yemení, aliado de Riad, relegado ahora mismo a un segundo plano político, a la sombra del dominio de los insurgentes hutíes. A la espera de que Arabia Saudí confirme el ataque, medios afines a los separatistas como Aden Independent TV, fuentes locales del portal South24 y fuentes de la agencia DPA coinciden en el balance preliminar de víctimas del bombardeo, que ha ocurrido en la provincia de Hadramut: dos fallecidos y 12 heridos entre las llamadas Fuerzas de Élite Hadrami, una estructura militar de origen tribal alineada con el independentista Consejo de Transición del Sur. El largo conflicto territorial del sur del país también ha pasado relativamente desapercibido tras años de guerra civil entre el Gobierno yemení y el movimiento hutí que controla la capital del país, Saná, desde hace una década. Los separatistas del Consejo de Transición del Sur, durante el apogeo del conflicto, prestaron su respaldo a regañadientes al Gobierno yemení a cambio de ver satisfechas sus reclamaciones de independencia (cabe recordar que Yemen era dos países separados, norte y sur, hasta 1990). Esta frágil alianza se ha roto en varias ocasiones de manera esporádica, pero rara vez de forma tan grave como la de principios de este mes, cuando las fuerzas separatistas lanzaron un ataque que provocó la muerte de 32 militares yemeníes precisamente en Hadramut, donde los independentistas del sur han multiplicado su presencia en las últimas semanas.