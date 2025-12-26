Yen cae con escaso volumen y operadores están en alerta ante riesgo de intervención

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 26 dic (Reuters) - El yen se debilitó frente al dólar el viernes, mientras los inversores seguían atentos a una posible intervención para apuntalar la divisa japonesa, y el dólar subió ligeramente frente al euro en un contexto de escaso volumen de operaciones.

* Pese a la subida de las tasas de interés del Banco de Japón la semana pasada, el yen se ha mantenido a la baja ante la preocupación por la política fiscal expansiva del país.

* El Gobierno japonés propuso el viernes un gasto récord para el próximo año fiscal, al tiempo que frenó la emisión de deuda, lo que subraya el reto de la primera ministra Sanae Takaichi para impulsar la economía, mientras la inflación se mantiene por sobre el objetivo del banco central.

* Datos del viernes también mostraron que la inflación subyacente al consumidor en la capital de Japón se ralentizó en diciembre, debido a la moderación de la presión de los costos de los alimentos, pero se mantuvo por sobre el objetivo del 2%, lo que refuerza la idea de nuevas subidas de tasas.

* El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el jueves que la inflación subyacente del país se está acelerando de forma gradual y constante, acercándose al objetivo del 2%, y reiteró su disposición a seguir subiendo el costo del crédito.

* Sin embargo, el yen ha salido de sus recientes mínimos, mientras las autoridades japonesas advierten de una posible intervención.

* Japón tiene vía libre para hacer frente a los movimientos excesivos del yen, dijo el martes la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, lanzando la advertencia más firme hasta la fecha sobre la disposición de Tokio a intervenir en el mercado de divisas para detener las fuertes caídas de la moneda.

* Frente al yen, el dólar subió un 0,48% a 156,54 yenes.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, subió un 0,01% a 98,04, y el euro perdió un 0,04% a 1,1772 dólares. La libra esterlina se debilitó un 0,22% a 1,3493 dólares.

* El billete verde se ha debilitado este año, ya que los inversores prevén nuevos recortes de tasas de la Reserva Federal, mientras que otros bancos centrales las mantendrían. (Reporte de Karen Brettell. Editado en español por Juana Casas)