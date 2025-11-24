Yen cae, dólar cotiza mixto tras comentarios de funcionarios Fed

(Actualiza con cotizaciones en Nueva York; cambia redacción, autor y procedencia, previa LONDRES)

Por Ozan Ergenay y Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK/LONDRES, 24 nov (Reuters) - El dólar cotizaba mixto el lunes, ya que los inversores sopesaban los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal que impulsaron las expectativas de un recorte de tasas el próximo mes, lo que limitaba el avance del billete verde frente a algunas de las principales divisas, como el euro y el franco suizo.

* Sin embargo, la divisa estadounidense subía frente al yen, ya que los inversores se mantenían atentos a las señales de compras oficiales por parte de Tokio para frenar la caída de la moneda nipona. El volumen fue más escaso de lo normal debido al festivo en Japón.

* El euro avanzaba un 0,1% frente al dólar, a US$1,1527, lo que situaba el índice dólar en 100,17 unidades, con una baja del 0,1%. Frente al franco suizo, el dólar retrocedía un 0,2% hasta los 0,8074 francos.

* Los datos disponibles indican que el mercado laboral estadounidense sigue siendo lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de tasas de un cuarto de punto en la reunión de la Fed de diciembre, aunque la acción más allá de eso dependerá de una próxima "avalancha" de datos, dijo el gobernador de la Fed Christopher Waller.

* Sus declaraciones siguieron a las del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien dijo el viernes que el banco central estadounidense aún puede recortar las tasas "a corto plazo" sin poner en peligro su objetivo de inflación.

* Tras sus comentarios, los futuros de fondos federales han aumentado las probabilidades de un recorte de las tasas de un cuarto de punto el mes que viene hasta casi el 80%, desde el 30% previo a sus declaraciones, según la herramienta FedWatch de CME.

* El yen era la divisa que peor se comportaba frente al dólar, que subía un 0,4% 157,07 yenes, apenas por debajo de su máximo de 10 meses de 157,90 alcanzado la semana pasada.

* La moneda nipona ha estado cayendo debido a una combinación de políticas fiscales más laxas y unos de los tipos de interés más bajos del mundo. El viernes encontró cierto apoyo, rebotando desde mínimos de 10 meses, después de que la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, intensificara las advertencias verbales de intervención para frenar la caída de la divisa.

* Los operadores ven el riesgo de intervención entre los 158 y los 162 yenes por dólar, y las operaciones más reducidas por Acción de Gracias más adelante esta semana podrían ser una oportunidad para que las autoridades intervengan.

* La libra esterlina apenas variaba a US$1,3085, a la espera del anuncio presupuestario del miércoles. La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, busca un equilibrio entre el gasto para apoyar el vacilante crecimiento y demostrar a los inversores que Gran Bretaña puede cumplir sus objetivos fiscales. (Reportaje adicional de Ozan Ergenay y Tom Westbrook, Edición de Shri Navaratnam, Amanda Cooper y Gareth Jones. Editado en español por Juana Casas y Javier Leira)