Yen cae, mientras cauta postura del BoJ reta a inversores a poner a prueba paciencia de Tokio

Por Kevin Buckland y Amanda Cooper

TOKIO/LONDRES, 22 dic (Reuters) -

El yen cotizaba cerca de mínimos históricos frente al euro y el franco suizo el lunes, ya que la falta de señales restrictivas por parte del Banco de Japón animaba a los operadores a seguir vendiendo la divisa, pese a que las autoridades japonesas intensificaron sus advertencias sobre la intervención monetaria.

* La moneda japonesa también se acercaba a un mínimo de 11 meses frente al dólar. El rendimiento de la deuda pública nipona a corto plazo, por su parte, alcanzó máximos históricos tras la decisión del BoJ del viernes de subir las tasas de interés un cuarto de punto, al 0,75%, su nivel más alto en tres décadas.

* Normalmente, unos retornos más altos apoyarían al yen, pero el tono cauto del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, en su conferencia de prensa posterior a la decisión del viernes reavivó el apetito de los operadores por atacar a la divisa.

* Atsushi Mimura, principal diplomático en materia de divisas, y Minoru Kihara, portavoz jefe del Gobierno, manifestaron el lunes en Tokio su preocupación por los movimientos "unilaterales y bruscos" de la moneda, y advirtieron de que las autoridades están dispuestas a "tomar las medidas oportunas", lo que supone un indicio de intervención ampliamente reconocido.

* El yen cotizaba estable frente al euro, que alcanzó un máximo histórico de 184,92 unidades, mientras que el franco suizo subió hasta un 0,2%, a un récord de 198,4 unidades.

* El dólar cedía un 0,3%, a 157,37 yenes, cerca aún del máximo tocado el mes pasado, a 157,9.

* El euro mejoraba un 0,16%, a 1,173 dólares, rompiendo una racha de cuatro días de caídas la semana pasada. El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios las tasas de la zona euro y cerró de hecho la puerta a un pronto recorte de los mismos.

* La libra esterlina subía un 0,3%, a 1,3417 dólares, tras cerrar plana la semana pasada después de que el Banco de Inglaterra recortó las tasas, aunque sugirió que quizá no haya muchos más en perspectiva, dado que la inflación sigue muy por encima del objetivo. La moneda británica acumula un alza del 1,1% en el mes, con lo que el alza anual se sitúa en torno al 7%.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)