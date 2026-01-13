Yen cae por el temor al gasto fiscal en Japón y el dólar se fortalece

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 13 ene (Reuters) - El yen japonés cayó el martes a su cota más débil frente al dólar desde julio de 2024, debido a la preocupación por una política fiscal y monetaria local más laxa.

* El dólar subió en general tras una breve caída debido a datos que mostraron que los precios al consumidor fueron en gran medida como esperaban los economistas el mes pasado.

* La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, podría convocar elecciones generales anticipadas, dijo el domingo el jefe de la coalición de su partido, después de que medios de comunicación informaron que estaba considerando realizarlas en febrero.

* Los comicios darían a Takaichi la oportunidad de sacar provecho de los altos índices de popularidad de los que goza desde que asumió el cargo en octubre.

* "Las implicaciones para el yen son bastante negativas porque Takaichi es una expansiva tanto en el frente fiscal como en el monetario, por lo que fiscalmente se sentiría muy cómoda con una política más laxa y un mayor déficit", dijo Eric Theoret, estratega de divisas de Scotiabank.

* El yen japonés se debilitó un 0,6% frente al billete verde, a 159,11 unidades por dólar.

* La divisa estadounidense había caído brevemente después de que se consideró que los precios al consumo podrían dar a la Reserva Federal más margen para recortar las tasas.

* "Los datos de hoy refuerzan la idea de que la inflación tiende a la baja", dijo en una nota Preston Caldwell, economista jefe de EE.UU. en Morningstar.

* El Índice de Precios al Consumo subió un 0,3% el mes pasado en Estados Unidos, llevando el alza anual al 2,7%, mientras que el IPC subyacente avanzó un 0,2% en diciembre, para un aumento interanual del 2,6%.

* "Existe la preocupación de que hayamos alcanzado los mínimos locales en términos de inflación", dijo Theoret. "Quizá la gente estaba posicionada para la alternativa, que habría sido una sorpresa al alza".

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis divisas, ganó un 0,28%, a 99,15 unidades, y el euro bajó un 0,17%, a 1,1647 dólares. (Reporte adicional de Alun John y Rae Wee; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)