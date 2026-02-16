Yen cae tras débiles cifras de crecimiento, dólar opera estable

Por Samuel Indyk y Ankur Banerjee

LONDRES, 16 feb (Reuters) - El yen japonés cayó el lunes tras unas débiles cifras de crecimiento, mientras que el dólar operaba estable, ya que los recientes datos de inflación reforzaron las apuestas a una baja de las tasas de interés de la Reserva Federal más adelante este año.

* La liquidez era escasa durante el lunes, ya que los mercados de Estados Unidos, China, Taiwán y Corea del Sur estaban cerrados por festivos.

* El yen bajó un 0,4%, a 153,32 unidades por dólar, tras haber subido casi un 3% la semana pasada —su mayor alza semanal en unos 15 meses—, después de que el Partido Liberal Democrático de la primera ministra Sanae Takaichi tuvo una victoria electoral aplastante.

* Sin embargo, los datos del lunes pusieron de manifiesto algunos de los retos a los que se enfrentan Takaichi y su Gobierno, ya que la economía japonesa apenas creció en el último trimestre, con una expansión anualizada del 0,2%.

* "Tras las elecciones, el polvo político puede estar asentándose un poco, al menos a corto plazo, y estamos viendo que el yen se vuelve cada vez más sensible a los datos", dijo Mohamad Al-Saraf, asociado de divisas y renta fija del Danske Bank.

* El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, y Takaichi se reunieron el lunes por primera vez desde las elecciones. Ueda dijo que tuvieron un "intercambio general de opiniones sobre la evolución económica y financiera".

* La próxima reunión del Banco de Japón sobre las tasas de interés tendrá lugar en marzo, y los operadores atribuyen un 20% de probabilidades a una subida. Los economistas encuestados por Reuters el mes pasado esperaban que el banco central esperara hasta julio antes de volver a endurecer la política monetaria.

* El BOJ elevó la tasa de interés oficial al 0,75% en diciembre, su nivel más alto en 30 años, aunque sigue estando muy por debajo del de la mayoría de las principales economías, lo que ha provocado un importante descenso del yen y ha dado lugar a intervenciones directas para apoyar la moneda en los últimos años.

* En tanto, los datos del viernes mostraron que los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en enero, lo que da a la FED un margen adicional para flexibilizar su política este año.

* Los futuros apuntan a una relajación de 62 puntos básicos durante el resto del año. Es probable que la próxima bajada se produzca en junio, y los mercados asignan un 80% de probabilidades a una reducción.

* "Los mercados están coqueteando con la posibilidad de un tercer recorte", dijo Kyle Rodda, analista financiero senior de Capital.com.

* El euro bajó alrededor de un 0,1%, a 1,1854 dólares, mientras que la libra esterlina se debilitó ligeramente, a 1,3638 dólares.

* El índice dólar, que mide el comportamiento de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, subía un 0,1%, a 97,06, tras haber caído un 0,8% la semana pasada. (Reporte de Samuel Indyk en Londres y Ankur Banerjee en Singapur; edición de Kevin Buckland y Anil D'Silva.)