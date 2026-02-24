Yen cae tras reporte sobre las reservas de la primera ministra de Japón ante un alza de tasas

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 24 feb (Reuters) - El yen se debilitó el martes tras conocerse que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, transmitió la semana pasada al gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, sus reservas sobre nuevas alzas de las tasas de interés

* El informe, de ser cierto, señala una posible fricción sobre la política monetaria que podría complicar el calendario del Banco de Japón a medida que la coordinación con el Gobierno recientemente fortalecido se torna más delicada

* “Este es definitivamente el temor que creo que ha estado pesando en los mercados”, dijo Eric Theoret, estratega cambiario de Scotiabank. “Nos llegan noticias de que podría haber habido, si no presión, al menos una comunicación de desacuerdo”

* Antes del informe, la mayoría de los economistas encuestados por Reuters esperaban que el Banco de Japón subiera las tasas al 1% a finales de junio, mientras que los mercados habían descontado una probabilidad de aproximadamente el 70% de una subida en abril

* Actualmente, los operadores están estimando un 50% de probabilidad de que haya un aumento en abril y un 65% de probabilidad de que haya un aumento en junio

* El yen japonés cayó un 0,69%, a 155,74 unidades por dólar

* El índice dólar, que mide el valor del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, subió un 0,14%, a 97,82 unidades, mientras que el euro bajó un 0,03%, a 1,1772 dólares

* Los inversores también están asimilando un entorno comercial incierto

* La Corte Suprema dictaminó el viernes que el uso por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una ley de emergencia de 1977 para imponer aranceles excedía su autoridad. Sin embargo, el presidente invocó una ley diferente e impuso un nuevo gravamen a todas las importaciones horas más tarde

* Según un aviso de la Aduana, el arancel inicial del 10% entró en vigor un minuto después de la medianoche del martes. No está claro cuándo entrará en vigor el aumento al 15% prometido por Trump

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin cayó un 0,14%, a 64.484 dólares. (Reporte de Rocky Swift y Niket Nishant; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)