Yen cae tras reporte sobre reservas de primera ministra de Japón respecto al alza de tasas

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 24 feb (Reuters) - El yen se debilitaba el martes tras conocerse que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, transmitió la semana pasada al gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, sus reservas sobre nuevas alzas de las tasas de interés

* La moneda japonesa caía un 0,92% a 156,09 unidades por dólar

* Antes del informe, la mayoría de los economistas encuestados por Reuters esperaban que el Banco de Japón subiera las tasas al 1% a finales de junio, mientras que los mercados habían descontado una probabilidad de aproximadamente el 70% de una subida en abril

* El índice dólar, que mide el valor del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, subía un 0,26% a 97,94 unidades, mientras que el euro bajaba un 0,1% a 1,1772 dólares

* Los inversores también están asimilando un entorno comercial incierto

* La Corte Suprema dictaminó el viernes que el uso por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una ley de emergencia de 1977 para imponer aranceles excedía su autoridad. Sin embargo, el presidente invocó una ley diferente e impuso un nuevo gravamen a todas las importaciones horas más tarde

* Según un aviso de la Aduana, el arancel inicial del 10% entró en vigor un minuto después de la medianoche del martes. No está claro cuándo entrará en vigor el aumento al 15% prometido por Trump

* El mandatario republicano también advirtió a los países que no se retiren de los recientes acuerdos comerciales después de que la Corte Suprema anuló sus aranceles de emergencia

* Los operadores también están pendientes del aumento de las tensiones geopolíticas. El Departamento de Estado está retirando al personal gubernamental no esencial y a sus familiares elegibles de la embajada en Beirut, en medio de la creciente preocupación por el riesgo de un conflicto militar con Irán

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin caía un 1,5% a 63.611 dólares. (Reporte de Rocky Swift y Niket Nishant; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)