Yen japonés repunta desde mínimo de 18 meses frente al dólar

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 14 ene (Reuters) -

El yen japonés subía el miércoles frente al dólar desde mínimos de 18 meses, mientras las autoridades niponas advertían de una posible intervención para apuntalar la divisa, y el billete verde se debilitaba ligeramente frente al euro, mientras los operadores seguían evaluando la probable política monetaria de la Reserva Federal.

* El yen ha caído ante la preocupación por una política fiscal y monetaria más laxa, mientras aumentan las especulaciones de que la primera ministra Sanae Takaichi convocará elecciones anticipadas, una medida que podría retrasar la aprobación parlamentaria de un proyecto de ley que otorga al Gobierno el derecho a emitir bonos para cubrir el déficit.

* La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, lanzó otra advertencia verbal el miércoles, afirmando que las autoridades tomarían "medidas apropiadas contra los movimientos excesivos de las divisas, sin excluir ninguna opción".

* El yen se apreciaba un 0,56% frente al billete verde, a 158,27 unidades por dólar. Antes había alcanzado los 159,45, su nivel más bajo desde julio de 2024.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de seis divisas que incluye al yen y al euro, caía un 0,2%, a 98,99, mientras que el euro subía un 0,12%, a US$ 1,1655.

* El dólar está luchando por continuar la recuperación iniciada a finales de diciembre, mientras los operadores evalúan la política monetaria de la Reserva Federal frente a otros factores.

* El mercado espera que el banco central estadounidense mantenga las tasas de interés sin cambios durante varios meses, lo que, unido a los crecientes riesgos geopolíticos, favorece a la divisa.

* Teherán advirtió a sus vecinos que albergan tropas estadounidenses que apuntaría a las bases estadounidenses si Washington ataca, dijo un alto funcionario iraní a Reuters el miércoles, ya que Irán busca disuadir las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en nombre de los manifestantes.

* Los factores adversos incluyen preocupaciones sobre la independencia de la Fed, ya que el Departamento de Justicia está llevando a cabo una investigación penal sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, en relación con la renovación de un edificio.

* El dólar apenas variaba tras conocerse el miércoles que los precios de producción estadounidenses repuntaron ligeramente en noviembre, en medio de un aumento del costo de la gasolina, mientras que las ventas minoristas estadounidenses aumentaron más de lo esperado en noviembre.

* Entre las criptodivisas, el bitcóin ganaba un 1,42% a US$ 95.395. (Reporte de Karen Brettell; reporte adicional de Gregor Stuart Hunter, Amanda Cooper y Rod Nickel; editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)