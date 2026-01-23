Yen opera con volatilidad por especulaciones sobre tasas, dólar se encamina a fuerte baja semanal

Por Hannah Lang y Sophie Kiderlin

NUEVA YORK/LONDRES, 23 ene (Reuters) - El yen cotizaba con mucha volatilidad el viernes, con un repunte repentino que generó especulaciones en el mercado de que las autoridades habían llevado a cabo una comprobación de tipos, a menudo precursora de una intervención, mientras que el dólar se encaminaba a su mayor caída semanal desde junio

* El yen se fortalecía ligeramente a 158,215 unidades por dólar

* Durante la rueda de prensa del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, después de que la entidad mantuvo estables las tasas de interés, el yen llegó a caer a 159,2 unidades por dólar, cerca de mínimos de 18 meses, pero de repente se fortaleció a 157,3 por dólar

* Los operadores están alerta ante la posibilidad de una intervención de Tokio para frenar la caída de la divisa, aunque el consenso general del mercado era que las autoridades no habían intervenido directamente, sino que habían realizado comprobaciones de tipos con los bancos

* "No creo que haya sido una intervención, porque no coincide con el patrón que hemos visto cuando han recurrido a ella. Lo normal es que se produzca una fuerte caída del dólar-yen", dijo Jonas Goltermann, economista jefe adjunto de mercados de Capital Economics

* Una comprobación de tipos -preguntar qué precio obtendría si vendiera yenes- es algo que las autoridades japonesas pueden utilizar para señalar su disposición a entrar en el mercado

* El Ministerio de Finanzas japonés declinó hacer comentarios

* El yen ha estado sometido a una presión implacable desde que Sanae Takaichi asumió el cargo de primera ministra de Japón en octubre, cayendo más de un 4% por las preocupaciones fiscales y rondando niveles que han provocado advertencias verbales y temores de intervención

* En términos más generales, el cambiante panorama geopolítico ha pesado en la confianza esta semana. Trump dijo que aseguró el acceso de Estados Unidos a Groenlandia en un acuerdo con la OTAN luego de que dio marcha atrás a sus amenazas arancelarias contra Europa y descartó tomar el territorio autónomo de Dinamarca por la fuerza

* El dólar se ha llevado la peor parte de la angustia de los inversores en los mercados de divisas

* Los activos estadounidenses se vieron golpeados al comienzo de la semana en medio de la intensificación de las tensiones geopolíticas, que reavivaron las conversaciones sobre la estrategia "Vender Estados Unidos" que surgió a raíz de los arrolladores gravámenes del Día de la Liberación de Trump el pasado mes de abril

* El índice dólar, que mide la cotización de la divisa estadounidense frente a una cesta de seis unidades rivales, se situaba en 98,225 unidades, casi plano en el día. Sin embargo, se encaminaba a una caída semanal de alrededor del 1%, la más pronunciada desde junio

* El euro bajaba un 0,03% a 1,1752 dólares, pero se encaminaba a una subida semanal del 1%, mientras que la libra cotizaba a 1,35 dólares

* Los datos publicados el viernes mostraron que las ventas minoristas en el Reino Unido aumentaron inesperadamente en diciembre, pero apenas afectaron a la libra esterlina. (Reporte adicional de Ankur Banerjee en Singapur y Sophie Kiderlin en Londres. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)