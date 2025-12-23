Yen se fortalece en jornada de escaso volumen de cotización ante la amenaza de intervención

Por Ankur Banerjee y Lucy Raitano

SINGAPUR/LONDRES, 23 dic (Reuters) -

El yen se fortalecía el martes, en medio de la debilidad generalizada del dólar, tras una advertencia más severa de las autoridades, que mostraron la disposición de Tokio a intervenir mientras la divisa nipona rondaba mínimos recientes frente a sus principales pares.

* Por el momento, la amenaza de intervención mantiene a raya a los bajistas del yen, aunque es probable que la debilidad de la divisa nipona persista a corto plazo, según los analistas, ya que el tono cauto del Banco de Japón la semana pasada dejó entrever un ritmo lento de subidas de tasas de interés el año que viene. * El yen ganaba un 0,7%, a 155,9 unidades por dólar, ampliando sus avances de la sesión anterior y recuperando la mayor parte de las pérdidas sufridas desde el viernes, después de que el BoJ anunció un alza de tasas bien telegrafiada. El yen también se apreciaba un 0,5% frente al euro, el dólar australiano y la libra esterlina, aunque seguía rondando mínimos recientes.

* La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, afirmó que Japón tiene vía libre para hacer frente a los movimientos excesivos del yen, en lo que constituye la última advertencia de las autoridades y el indicio más claro de que Tokio está dispuesto a intervenir. * Matt Simpson, analista de mercado de StoneX, dijo que si las autoridades japonesas tienen alguna intención de intervenir, "el periodo de baja liquidez entre Navidad y Año Nuevo les daría el mayor impacto al yen, por así decirlo".

* El dólar también cotizaba bajo presión, con el euro

un 0,2% más firme, a 1,1784 dólares, y la libra

subiendo un 0,3%, a un máximo de dos meses y medio de 1,35 dólares. * El índice dólar, que compara al billete verde frente a una cesta de seis destacadas monedas, caía un 0,3%, a 97,96 unidades, ampliando las pérdidas a un segundo día tras perder un 0,5% el lunes. El índice se encamina a un descenso mensual del 1,6% y del 9,7% a nivel anual, su declive más pronunciado desde 2017. * En otras divisas, el dólar australiano subía un 0,5%, a 0,6691 dólares; su par neozelandés mejoraba un 0,65%, a 0,583 dólares; y el franco suizo avanzaba un 0,5%, a un máximo de seis semanas de 0,788 unidades por dólar.

(Editado en español por Carlos Serrano)