Yen se hunde tras alza de tasas anunciada por el Banco de Japón

Por Chibuike Oguh y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 19 dic (Reuters) - El yen se hundió el viernes ante el dólar y otras divisas, en una sesión en la que los operadores lo impulsaban hacia niveles que podrían desencadenar compras oficiales después de que el Banco de Japón (BoJ) subió las tasas de interés a máximos de 30 años, aunque no ofreció claridad sobre futuras alzas.

* El yen bajó ante su par estadounidense después de que el BoJ elevó su tasa oficial del 0,5% al 0,75%, en una medida que había sido bien anticipada por las autoridades monetarias, lo que llevó a los operadores a vender.

* Las pérdidas de la moneda nipona se extendieron tras la rueda de prensa posterior a la reunión del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, en la que se mostró impreciso sobre el momento exacto y el ritmo de las futuras alzas de tasas.

* El dólar mejoró hasta un máximo de 157,67 yenes, su mayor avance en cuatro semanas para registrar su mayor mejora diaria desde principios de octubre. Luego sumaba un 1,23%, a 157,535 yenes.

* El euro tocó un máximo histórico de 184,71 yenes, al igual que el franco suizo, a 197,23 yenes. La libra esterlina subió hasta un 1,36%, alcanzando su cota más elevada desde 2008, a 210,96 yenes.

* "Creo que la mayoría de las divisas se están consolidando, pero la más importante, por supuesto, es el yen", dijo Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex en Nueva York. "Creo que mucha gente está diciendo que el Banco de Japón no fue lo suficientemente agresivo".

* El euro operaba estable a 1,1720 dólares, después de que la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no ofreció el jueves ninguna orientación de futuro y dijo que todas las opciones están sobre la mesa. El BCE mantuvo las tasas en el 2%, tal y como se esperaba.

* Los líderes de la Unión Europea decidieron pedir prestado dinero en efectivo para financiar la defensa de Ucrania contra Rusia durante los próximos dos años en lugar de utilizar activos rusos congelados, eludiendo las divisiones sobre un plan sin precedentes para financiar Kiev con dinero soberano ruso.

* La libra esterlina cotizaba a 1,3388 dólares después de que el Banco de Inglaterra recortó las tasas al 3,75%, tal y como se esperaba, pero la decisión fue más ajustada de lo que había previsto el mercado, lo que puede limitar el margen para una mayor relajación. (Reporte adicional de Tom Westbrook en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)