Yen sube ante crisis de coalición gobernante en Japón; el oro brilla con fuerza

Por Marc Jones

LONDRES, 10 oct (Reuters) - Los alcistas se tomaban un respiro el viernes, jornada en la que caían las acciones y el oro tras batir récords y el dólar se encaminaba a su mejor semana en más de un año, tras una racha de declives del yen y el euro.

* Un día después del histórico alto el fuego entre Israel y Hamás, los acontecimientos políticos seguían sucediéndose y continuaban afectando a los mercados.

* El yen cambiaba de tendencia y subía, mientras que el índice Nikkei bajó un 1% al conocerse que el partido Komeito abandonará su coalición de gobierno con el Partido Liberal Democrático (PLD).

* Esta circunstancia suscitó dudas sobre el futuro de la probable nueva primera ministra, Sanae Takaichi, cuyas promesas de importantes estímulos fiscales y llamados al Banco de Japón para que no suba las tasas de interés habían minado al yen e impulsado al Nikkei un 6% hasta el viernes.

* Los mercados europeos también tuvieron un comienzo discreto, ya que los operadores están atentos a ver si el presidente de Francia, Emmanuel Macron, puede encontrar una salida a la crisis política de su país.

* Se espera que nombre más tarde en el día a su sexto primer ministro en menos de dos años, alguien que deberá enfrentarse a la enojosa misión de dirigir un presupuesto de ajuste a través de un parlamento profundamente fragmentado.

* El índice paneuropeo STOXX 600 operaba estable a 571 puntos, en camino a su tercer alza semanal consecutivo. El CAC 40 de París subía un 0,3%, junto con el euro, aunque sigue cerca de cerrar su peor semana desde julio.

* El diferencial entre el rendimiento de los bonos franceses a 10 años y los superseguros bunds alemanes -un indicador de la prima de riesgo que exigen los inversores por la deuda francesa- también volvía a situarse en 80 puntos básicos, tras haber subido a 88 esta semana.

* "Por el momento, el mercado está contento", afirmó Chris Scicluna, de Daiwa Capital Markets Europe, refiriéndose a la perspectiva de que la crisis francesa amaine.

* Los futuros de Wall Street ganaban un 0,1%, mientras que el índice dólar se encaminaba a un alza semanal del 1,6%, la mejor desde noviembre, pese a ceder un 0,2% en la jornada.

* Mientras el Gobierno de Estados Unidos sigue paralizado, el rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro a 10 años caía al 4,12%.

* El oro rondaba de nuevo los US$4000 dólares la onza, tras un breve episodio de ventas después de superar el umbral por primera vez esta semana.

La plata, que ha subido aún más que el lingote este año, superaba de nuevo la barrera de los 50 dólares, como hizo en la víspera.

* Los precios del crudo caían en torno a un 1%, después de que el Gobierno israelí ratificó el viernes un alto el fuego con el grupo militante palestino Hamás, despejando el camino para suspender las hostilidades en Gaza en 24 horas y liberar a los rehenes israelíes retenidos allí.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)