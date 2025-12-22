Yen sube ante señales de intervención y debilidad del dólar

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 22 dic (Reuters) - El yen se fortalecía frente al dólar el lunes, después de que las autoridades japonesas advirtieran contra movimientos cambiarios "unilaterales y bruscos", lo que indica su disposición a tomar medidas en lo que los analistas consideraron un claro indicio de intervención.

* La moneda japonesa también era respaldada por un dólar ampliamente más débil, que ha estado bajo presión desde el recorte de 25 puntos básicos de la tasa de interés de la Reserva Federal en su reunión de política monetaria del 10 de diciembre, según los analistas.

* "Hubo una intervención verbal... por parte de funcionarios del Ministerio de Finanzas, amenazando con una intervención efectiva, lo cual tiene sentido después de la subida de tasas (de Japón). No pensé que la intervención fuera probable hasta que el Banco de Japón (BOJ) subió las tasas", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex en Nueva York.

* "Ahora que el BOJ subió las tasas, pueden decir que han endurecido la política monetaria y que el yen se está desviando de los fundamentos. Por lo tanto, se ha generado cierta cobertura de posiciones cortas sobre el yen".

* Atsushi Mimura, el principal diplomático cambiario de Japón, dijo a periodistas el lunes que las recientes fluctuaciones cambiarias eran unilaterales y bruscas, y añadió que el Gobierno tomará las medidas oportunas contra fluctuaciones excesivas.

* El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, también advirtió sobre la continua debilidad del yen y afirmó la importancia de que "las monedas se muevan de forma estable, reflejando los fundamentos".

* A media mañana, el dólar caía un 0,5% frente al yen, a 156,96 yenes, llegando a descender hasta los 156,88 yenes.

* Mientras, el índice dólar cedía un 0,4%, a 98,267, presionado por las pérdidas frente al euro y el yen. El índice iba camino de registrar su mayor caída anual en ocho años.

* El euro ganaba un 0,4% frente al dólar a 1,1761 dólares, rompiendo una caída de cuatro días la semana pasada. El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios las tasas de interés de la zona euro y, en la práctica, cerró la puerta a posibles recortes en el futuro próximo. La decisión era ampliamente esperada y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha afirmado en numerosas ocasiones que el banco central se encuentra en una buena posición en materia de política monetaria.

* La libra esterlina (GBP=) subía un 0,6% frente al dólar, a 1,3448 dólares, tras haber cerrado la semana anterior prácticamente sin cambios luego del recorte de tasas del Banco de Inglaterra.

* Sin embargo, el organismo sugirió que podría no haber muchas otras rebajas previstas, dado que la inflación se mantiene muy por sobre el objetivo del banco central. La libra ha subido un 1,1% en lo que va de mes, lo que sitúa la ganancia anual en torno al 7%.

