Yen sube tras minutas del BoJ, con operadores aún atentos a posible intervención

Por Rocky Swift y Alun John

TOKIO/LONDRES, 29 dic (Reuters) -

El yen recuperaba algo de terreno el lunes tras la caída sufrida a fines de la semana pasada, mientras los mercados analizan el calendario de nuevas alzas de las tasas de interés en Japón y la posibilidad de una intervención, al tiempo que las escasas operaciones de fin de año dejaban a las divisas europeas con pocos cambios.

* Las autoridades monetarias del Banco de Japón debatieron la necesidad de seguir subiendo las tasas, según mostró el lunes un resumen de las opiniones de su reunión de política monetaria de diciembre.

* Japón tiene vía libre para hacer frente a los movimientos excesivos del yen, según dijo la semana pasada la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama. Esas advertencias de intervención han ayudado a mantener a raya las posiciones en dólares y yenes, pero el pesimismo sobre la divisa nipona se está manifestando en otros cruces de monedas, dijo Bart Wakabayashi, de State Street.

* "El mercado todavía está tratando de averiguar qué tipo de papel juega el yen ahora en términos de ser un refugio", añadió.

* El dólar bajaba un 0,26%, a 156,3 yenes, tras el salto del 0,45% del viernes.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, declinaba levemente a 97,95 unidades; el euro avanzaba a 1,178 dólares; y la libra esterlina cotizaba plana 1,3503 dólares.

* En una semana de pocos datos y con una negociación escasa antes de las fiestas de Año Nuevo en muchos mercados, los acontecimientos geopolíticos son los protagonistas. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que está más cerca un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque algunos de los detalles más espinosos siguen sin resolverse.

* El principal dato de esta semana será la publicación el martes de las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de este mes. El banco central estadounidense recortó las tasas en la cita y previó sólo una reducción más para el próximo año, pero los operadores esperan al menos dos más.

(Editado en español por Carlos Serrano)