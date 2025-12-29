Yen sube tras minutas del BoJ, mercados aún ven probabilidades de intervención

Por Rocky Swift y Alun John

NUEVA YORK, 29 dic (Reuters) - El yen se fortaleció el lunes en su quinta ganancia en seis sesiones, mientras los mercados analizaban el calendario de nuevas alzas de las tasas de interés en Japón y la posibilidad de una intervención, en medio de escasas operaciones de fin de año.

* Las autoridades monetarias del Banco de Japón debatieron la necesidad de seguir subiendo las tasas, mostró el lunes un resumen de las opiniones de su reunión de política monetaria de diciembre, cuando la entidad subió el costo del crédito a un máximo de 30 años de 0,75%, desde el 0,5%.

* Japón tiene vía libre para hacer frente a los movimientos excesivos del yen, según dijo la semana pasada la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama. Esas advertencias de intervención han ayudado a mantener a raya las posiciones en dólares y yenes, pero el pesimismo sobre la divisa nipona se está manifestando en otros cruces de monedas, dijo Bart Wakabayashi, de State Street.

* "Las condiciones para una intervención no se dan en este momento, y esas condiciones serían una acción de precios drástica o una alta volatilidad (...) desde que subieron las tasas, la volatilidad ha fluctuado ligeramente, pero no creo que se alcance el umbral", dijo Marc Chandler, de Bannockburn Capital Markets en Nueva York.

* "El mercado está centrado en el próximo año; quienes operan hoy y mañana son más bien de última hora; suelen ser órdenes pequeñas y personas que tienen que ejecutarlas, así que no tomaré mucha señal de esto; llevamos unos días consolidando", agregó.

* El dólar bajaba un 0,23% frente a su par japonés, a 156,18 yenes; el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganó un 0,09%, a 98,12 unidades; el euro perdió un 0,12% a 1,1757 dólares; y la libra esterlina cedió un 0,04% a 1,3489 dólares.

* Pese al alza de tasas del BoJ, el yen se debilitó hasta alcanzar un mínimo de un mes de 157,77 unidades por dólar, lo que provocó advertencias de intervención. La última vez que Japón intervino en los mercados para defender su moneda fue en julio de 2024, después de que la moneda tocó un mínimo de 38 años de 161,96.

* El martes se publicarán las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de este mes, en la que el banco central estadounidense recortó las tasas y proyectó solo una reducción más para el próximo año, aunque los mercados han descontado aproximadamente dos más.

(Reporte de Chuck Mikolajczak; reporte adicional de Rocky Swift en Tokio y Alun John en Londres; Editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)