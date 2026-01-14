Yen toca mínimo de 18 meses, mientras operadores sopesan posibilidad de una intervención

Por Amanda Cooper

LONDRES, 14 ene (Reuters)

El yen caía el miércoles a su nivel más bajo en año y medio frente ⁠al dólar, por especulaciones sobre ⁠unas elecciones anticipadas en Japón que podrían allanar el camino para el estímulo fiscal, lo que llevaba a los operadores a considerar la posibilidad de que ⁠las autoridades ‌japonesas intervengan ​para apuntalar la moneda.

* La divisa nipona llegó a perder un 0,2%, a 159,45 ​unidades por dólar, su nivel más bajo desde julio de 2024. La presión se veía ‌agravada por una subasta de deuda pública japonesa ‌a cinco años que atrajo una escasa ​demanda.

* El yen lleva meses hundiéndose frente a todo tipo de divisas, desde el euro hasta el peso mexicano, ya que los operadores están cada vez más preocupados por los planes de la primera ministra, Sanae Takaichi, de gastar a lo grande, un riesgo que aumentaría en caso de que convoque elecciones el mes que viene y se asegure una mayoría holgada.

* Con la divisa japonesa rozando las 160 ⁠unidades por dólar, los operadores están en alerta ante una posible intervención de las autoridades de Tokio para defenderla. ​Jeremy Stretch, de CIBC Capital Markets, indicó que la cuestión no es tanto el nivel al que cotiza el yen como la rapidez con la que se mueve.

* "Obviamente, la fijación está en el dólar frente al yen, pero creo que tenemos que vigilar de cerca algunos de esos otros cruces del yen porque también han estado subiendo: el euro frente al yen está ⁠en niveles récord, por ejemplo", señaló.

* El dólar operaba estable cerca de un máximo ​de un mes frente a una cesta de seis destacadas divisas, tras unos datos de inflación al consumidor en Estados Unidos que estuvieron en línea con lo esperado, reafirmando las expectativas de que la Reserva Federal mantenga ‍estables las tasas de interés a finales de mes pese a la presión sin precedentes de la Casa Blanca para que las baje.

* La moneda estadounidense cayó con fuerza el lunes, después de que el presidente Donald Trump amenazó con una acusación penal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell. Los jefes de ​los bancos centrales mundiales y los principales directores ejecutivos de los bancos de Wall Street se alinearon en apoyo de Powell el martes.

El euro

cotizaba plano a 1,1647 dólares, mientras que la libra esterlina

subía un 0,2%, a 1,3448 ‍dólares.

