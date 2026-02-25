Yen toca mínimos de dos semanas tras nombramiento de funcionarios "proestímulo" al Banco de Japón

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 25 feb (Reuters) - El yen registró un mínimo de dos semanas frente al dólar el miércoles, después de que el Gobierno japonés nombrara a dos académicos considerados firmes defensores del estímulo económico para la junta directiva del banco central, lo que avivó la preocupación sobre el ritmo de nuevas alzas de tasas de interés

* Los nombramientos siguen a designaciones similares de la primera ministra Sanae Takaichi en varios puestos de personas consideradas "reflacionistas" económicos, que abogan por políticas monetarias y fiscales laxas para impulsar el crecimiento, incluso si ello implica un aumento de la inflación y la deuda

* Además, se producen luego de un reporte del martes que afirmó que Takaichi había comunicado al Banco de Japón sus reservas sobre nuevas subidas de las tasas de interés durante su reunión de la semana pasada con el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, lo que también debilitó la moneda japonesa

* El yen caía un 0,35% frente al dólar, a 156,42 unidades por dólar

* El yen se ha fortalecido desde un mínimo de 18 meses de 159,45, alcanzado el 14 de enero, ante las expectativas de que el Banco de Japón suba las tasas de interés para combatir la creciente inflación en el país

* Mientras, el euro se mantenía en un rango estrecho frente al dólar, ya que los operadores buscaban un nuevo catalizador para impulsar su tendencia

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de divisas, perdía un 0,13%, a 97,76, mientras que el euro subía un 0,24%, a 1,18 dólares

* Los operadores también evalúan el impacto de los nuevos aranceles después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el viernes los gravámenes de emergencia del presidente Donald Trump

* El arancel estadounidense para algunos países aumentará al 15% o más, desde el recién impuesto 10%, dijo el miércoles el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sin mencionar a ningún socio comercial específico ni dar más detalles. (Reporte adicional de Stefano Rebaudo y Tom Westbrook; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)