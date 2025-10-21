Yen toca mínimos de una semana tras elección de Takaichi como primera ministra; el dólar sube

Por Joice Alves y Rae Wee

LONDRES, 21 oct (Reuters) - El yen cayó a mínimos de una semana tras la elección de la conservadora de línea dura Sanae Takaichi como primera ministra de Japón, con los operadores apostando a que su gobierno podría enturbiar las perspectivas de tasas de interés y propiciar una mayor holgura fiscal.

* La divisa japonesa bajaba un 0,8%, a 152,01 unidades por dólar, su mínimo desde el 14 de octubre y su mayor caída diaria en dos semanas. El yen también se depreciaba ante el euro y la libra esterlina.

* Los medios locales dijeron más temprano que Takaichi había ultimado un plan para nombrar a Satsuki Katayama, antigua ministra de Revitalización Regional, como ministra de Finanzas. En una entrevista concedida a Reuters en marzo, Katayama manifestó su preferencia por un yen más fuerte.

* "Seguimos asumiendo que la inflación y el poder adquisitivo de los hogares seguirán siendo asuntos importantes para el nuevo gobierno con el fin de mejorar la aprobación pública", dijo Volkmar Baur, del Commerzbank. "Es poco probable que el nuevo gobierno apoye una depreciación del yen".

* En el mercado más amplio, las divisas se mantenían dentro de un rango pese a un estado de ánimo general optimista después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que espera llegar a un acuerdo comercial con su par chino, Xi Jinping. Además, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que es probable que el cierre del gobierno federal estadounidense -que dura 20 días ya- termine esta semana.

* El nerviosismo por los riesgos crediticios de los bancos estadounidenses también se disipaba levemente.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, se veía apoyado por la debilidad del yen y alcanzó un máximo de seis días. En su última cotización avanzaba un 0,34%, a 98,95 unidades.

* El euro restaba un 0,27%, a US$1,1607, poco ayudado por el alivio de la incertidumbre política en Francia. (Editado en español por Carlos Serrano)