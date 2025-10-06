Yen y euro caen frente al dólar por la preocupación fiscal

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 6 oct (Reuters) - El yen japonés y el euro cayeron el lunes frente al dólar, debido a la preocupación por la estabilidad fiscal y política tras la elección de un nuevo líder del Partido Liberal Democrático japonés y la dimisión del nuevo Gobierno francés.

* El yen cayó después de que el partido gobernante en Japón eligió el sábado como líder a la conservadora Sanae Takaichi, defensora de la estrategia "Abenomics" del difunto primer ministro Shinzo Abe para impulsar la economía con un gasto agresivo y una política monetaria expansiva.

* Su victoria hizo que los operadores redujeran las apuestas a que el Banco de Japón subirá las tasas de interés este mes.

* "Fue inesperado que fuera Takaichi", dijo Sarah Ying, jefa de estrategia de divisas, estrategia FICC en CIBC Capital Markets en Toronto.

* El dólar llegó a ganar más de un 2%, a 150,47 yenes , su nivel más alto desde principios de agosto. Luego cotizó con un avance del 1,87%, a 150,2 yenes, en su mayor avance diario desde el 12 de mayo.

* El euro alcanzó los 176,25 yenes en la sesión asiática, su nivel más alto frente a esa divisa desde 1999.

* El euro cayó frente al dólar tras la dimisión el lunes del nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y de su Gobierno, pocas horas después de que anunció la formación de su gabinete, lo que supone una profundización de la crisis política francesa.

* El euro perdió un 0,26%, a US$1,171 tras llegar a US$1,1649, su nivel más bajo desde el 25 de septiembre. También cedió frente a la libra hasta su mínimo desde el 18 de septiembre.

* El índice dólar subió un 0,4% hasta 98,11 unidades.

* Esta semana los operadores tendrán que lidiar con la ausencia de datos económicos importantes en Estados Unidos, mientras continúa la paralización parcial del Gobierno. (Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur y Alun John en Londres; editado en español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)