Yen y euro caen frente al dólar por preocupaciones fiscales

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 6 oct (Reuters) - El yen japonés y el euro caían el lunes frente al dólar, debido a la preocupación por la estabilidad fiscal y política tras la elección de un nuevo líder del Partido Liberal Democrático japonés y la dimisión del nuevo Gobierno francés.

* El yen caía después de que el partido gobernante en Japón eligiera el sábado como líder a la conservadora Sanae Takaichi, defensora de la estrategia "Abenomics" del difunto primer ministro Shinzo Abe para impulsar la economía con un gasto agresivo y una política monetaria flexible.

* Su victoria hizo que los operadores redujeran las apuestas a que el Banco de Japón subirá las tasas de interés este mes.

* "Fue inesperado que fuera Takaichi", dijo Sarah Ying, jefa de estrategia de divisas, estrategia FICC en CIBC Capital Markets en Toronto.

* Takaichi es una exministra de Seguridad Económica y Asuntos Internos con una agenda fiscal expansiva para la cuarta mayor economía del mundo.

* El dólar llegó a ganar más de un 2%, a 150,47 yenes, su nivel más alto desde principios de agosto. Luego cotizaba con un avance del 1,64%, a 149,86 yenes. De mantenerse, sería su mayor subida diaria desde el 12 de mayo.

* El euro alcanzó los 176,22 yenes en la sesión asiática, su nivel más alto frente a esa divisa desde 1999. Más tarde recortaba esas ganancias y subía un 1,28% a 175,38 yenes tras las noticias sobre el primer ministro francés.

* El euro caía frente al dólar tras la dimisión el lunes del nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y de su gobierno, pocas horas después de que anunciara la formación de su gabinete, lo que supone un agravamiento de la crisis política francesa.

* El euro perdía un 0,35%, a US$1,1699 tras llegar a US$1,1649, su nivel más bajo desde el 25 de septiembre. También cedía frente a la libra hasta su mínimo en casi un mes.

* El índice dólar subía un 0,5% hasta 98,16 unidades.

* Esta semana los operadores tendrán que lidiar con la ausencia de datos económicos importantes en Estados Unidos, mientras continúa el cierre del gobierno.

* Esto podría dificultar que los precios del mercado se desvíen de la señal de que la relajación de la política monetaria en la reunión de octubre de la Reserva Federal es casi segura.

* La falta de datos estadounidenses también deja margen para que los mercados reaccionen más de lo normal a otros factores, como los comentarios de los responsables de la Fed, dijo Francesco Pesole, analista de divisas de ING.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur y Alun John en Londres; editado en español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)