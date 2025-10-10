Yen y euro se encaminan a mayor caída semanal en un año

Por Karen Brettell y Amanda Cooper

NUEVA YORK, 10 oct (Reuters) - El yen se estabilizó el viernes, pero se encaminaba a su mayor caída semanal en un año, al desvanecerse las posibilidades de un alza de las tasas de interés a corto plazo, mientras que el euro quedaba anclado cerca de mínimos de dos meses por la crisis política en Francia.

* El yen subía un 0,29% a 152,61 unidades por dólar, pero seguía cerca de su nivel más bajo desde mediados de febrero, y se dirigía a una caída del 3,5% en la semana, su mayor descenso desde el pasado mes de octubre.

* Su drástica baja se ha visto provocada por las preocupaciones de que el Banco de Japón no vuelva a subir las tasas este año tras la sorpresiva victoria de la moderada fiscal Sanae Takaichi al frente del partido gobernante, avivando los temores a que las autoridades japonesas tengan que intervenir para apoyar al yen.

* El ministro japonés de Finanzas, Katsunobu Kato, dijo el viernes que el gobierno está preocupado por la excesiva volatilidad del mercado de divisas.

* Takaichi dijo el jueves que no quería provocar caídas excesivas del yen y que el BOJ es responsable de fijar la política monetaria, pero que cualquier decisión que tome debe alinearse con el objetivo del gobierno.

* Parecía dispuesta a convertirse en la primera mujer primera ministra de Japón en una votación parlamentaria prevista para el 15 de octubre, pero es probable que la fecha se retrase después de que Komeito, socio menor del Partido Liberal Demócrático en la coalición, retirara su apoyo, rompiendo así su alianza de 26 años.

* Los operadores valoran actualmente en un 45% la posibilidad de que el Banco de Japón suba las tasas en diciembre, y valoran plenamente un alza de 25 puntos básicos en marzo.

* El euro, en tanto, se encaminaba a su mayor caída semanal en 11 meses, de un 1,5%, pero cotizaba estable en el día en 1,1565 dólares, cerca de su mínimo en dos meses.

La agitación política en Francia ha lastrado la moneda única en la última semana.

* El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocará una reunión de los principales partidos políticos el viernes antes de una fecha límite autoimpuesta para nombrar a un nuevo primer ministro, mientras el jefe del banco central advirtió que la agitación política está minando el crecimiento económico.

* El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis monedas, se acercaba a máximos de dos meses y se encaminaba hacia un alza semanal del 1,66%, la mayor en un año.

* La confianza de los consumidores estadounidenses se mantuvo estable en octubre y los hogares parecieron hacer caso omiso del cierre parcial del Gobierno, aunque persistieron las preocupaciones por el mercado laboral y la inflación. (Información adicional de Ankur Banerjee en Singapur; Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)