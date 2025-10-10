Yen y euro siguen complicados mientras crecen los dramas políticos de Japón y Francia

Por Amanda Cooper

LONDRES, 10 oct (Reuters) - El yen se encaminaba el viernes a su mayor caída semanal en un año, al desvanecerse las posibilidades de una subida de tasas de interés a corto plazo, mientras que el euro quedaba anclado cerca de mínimos de dos meses por la crisis política en Francia.

* El yen subía un 0,2% a 152,7 por dólar, pero seguía cerca de su nivel más bajo desde mediados de febrero, y se dirigía a una caída del 3,5% en la semana, su mayor descenso desde el pasado mes de octubre.

* Su drástica baja se ha visto provocada por las preocupaciones de que el Banco de Japón no vuelva a subir las tasas este año tras la sorpresiva victoria de la moderada fiscal Sanae Takaichi al frente del partido gobernante, avivando los temores a que las autoridades japonesas tengan que intervenir para apoyar al yen.

* El ministro japonés de Finanzas, Katsunobu Kato, dijo el viernes que el gobierno estaba preocupado por la excesiva volatilidad del mercado de divisas. Takaichi dijo el jueves que no quería provocar caídas excesivas del yen.

* Takaichi dijo el jueves que el BOJ es responsable de fijar la política monetaria, pero que cualquier decisión que tome debe alinearse con el objetivo del gobierno.

* Parecía dispuesta a convertirse en la primera mujer primera ministra de Japón en una votación parlamentaria prevista para el 15 de octubre, pero es probable que la fecha se retrase después de que Komeito, socio menor del Partido Liberal Democrático en la coalición, retirara su apoyo, rompiendo así su alianza de 26 años.

* El euro, en tanto, se encaminaba a su mayor caída semanal en 11 meses, pero lograba subir un 0,2% a 1,1586 dólares, cerca de su mínimo en dos meses. La agitación política en Francia ha lastrado la moneda única en la última semana.

* El presidente Emmanuel Macron está buscando otro primer ministro, con la esperanza de que su próxima elección -la sexta en menos de dos años- pueda dirigir un presupuesto a través de una legislatura desgarrada por la crisis.

* El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis, se acercó a máximos de dos meses en torno a 99,24 y se encaminaba hacia un alza semanal del 1,7%, la mayor en un año.

* El influyente jefe de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, señaló el jueves que se sentiría cómodo recortando de nuevo las tasas, pese a los reparos de algunos de sus colegas ante el aumento de la inflación.