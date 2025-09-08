Yeray Álvarez, defensa del Bilbao, suspendido 10 meses por dopaje involuntario

8 sep (Reuters) - El defensa central del Athletic de Bilbao Yeray Álvarez ha sido suspendido durante 10 meses por un control antidopaje fallido tras un partido de la Europa League, según informó este lunes la UEFA.

El español, de 30 años, dio positivo por Canrenone, una sustancia prohibida dentro y fuera de competición, tras la derrota del Bilbao por 3-0 en casa ante el Manchester United en las semifinales de la competición de la UEFA en mayo.

Álvarez, que aceptó voluntariamente una suspensión provisional el 2 de junio, declaró en julio que había ingerido involuntariamente una sustancia prohibida en un medicamento utilizado para tratar la caída del cabello. Fue diagnosticado con cáncer testicular en 2016 y dijo que había estado tomando el medicamento como parte de su tratamiento para la alopecia.

"En su reunión del 19 de agosto de 2025, el órgano disciplinario pertinente de la UEFA decidió suspender al jugador durante diez (10) meses, a partir de la fecha de la suspensión provisional (es decir, el 2 de junio de 2025) y hasta el 2 de abril de 2026, por cometer una infracción no intencionada de las normas antidopaje", dijo la UEFA.

"De acuerdo con el artículo 10.14.2 del Reglamento Antidopaje de la UEFA, el jugador podrá volver a entrenar con un equipo o utilizar las instalaciones de un club en los dos últimos meses de su periodo de suspensión, es decir, a partir del 2 de febrero de 2026."

Álvarez pasó por la cantera del Bilbao y ha disputado 257 partidos en todas las competiciones con el equipo sénior. (Información de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; edición de Christian Radnedge; editado en español por Tomás Cobos)