Yeremy Pino deja el Villarreal y firma cinco años con el Crystal Palace

El delantero internacional español Yeremy Pino, hasta ahora en el Villarreal, se unió por cinco temporadas al Crystal Palace, anunció este viernes el equipo inglés.

"El Crystal Palace ha cerrado el fichaje del atacante de alto nivel Yeremy Pino, del Villarreal. El internacional español de 22 años ha firmado por cinco años con el club del sur de Londres tras demostrar ser uno de los mejores jóvenes talentos de la Liga española", explicó el Palace en su texto.

Pino llevará el dorsal número 10 en esta nueva etapa y según la prensa española la operación dará al Villarreal unos 30 millones de euros (US$35 millones).

"Estoy muy feliz por estar aquí. Es un sueño hecho realidad llegar a la Premier League y a un club histórico como el Crystal Palace. Espero poder ayudar al equipo", dijo el futbolista canario, citado en el comunicado de su nuevo equipo.

Debutó con el primer equipo del Villarreal en octubre de 2020 y su mayor éxito con el Submarino Amarillo, con el jugó 175 partidos, fue el título de la Europa League de 2021.

"Esta siempre será tu casa, Yere", se despidió de Pino el Villarreal en un mensaje en su página web.

Pino formó parte de la selección española ganadora de la Liga de Naciones de la UEFA de 2023.

El seleccionador de la Roja, Luis De la Fuente, le incluyó en su lista de convocados comunicada este viernes de cara al inicio de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, a principios de septiembre ante Bulgaria y Turquía.

dr/ma