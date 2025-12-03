Yerno del opositor Edmundo González condenado a 30 años de cárcel en Venezuela

Rafael Tudares Bracho, yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, fue condenado a 30 años de prisión por delitos de terrorismo, informó este miércoles su familia, que ha denunciado su desaparición forzada.

Según me informaron las autoridades competentes, mi esposo Rafael Tudares Bracho habría sido condenado a 30 años de prisión por supuestos delitos graves previstos en la legislación penal venezolana, los cuales, ratifico, él no ha cometido: Rafael es inocente, dijo su esposa Mariana González de Tudares en un comunicado.

Tudares Bracho fue detenido en enero tras ser interceptado por hombres encapuchados cuando se dirigía a la escuela con sus dos hijos, según describió entonces el opositor González Urrutia, que reivindica su triunfo en las presidenciales de 2024 y ahora está en el exilio en España.

