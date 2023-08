(Amplía información, añade autores)

Por Maxim Rodionov y Andrew Osborn

MOSCÚ, 23 ago (Reuters) -

El mercenario más poderoso de Rusia, Yevgeny Prigozhin, estaba a bordo de un avión que se estrelló el miércoles al norte de Moscú, en un incidente que no tuvo supervivientes, dijeron las autoridades rusas, dos meses después de encabezar un motín fallido contra los altos mandos del Ejército.

No hubo comentarios oficiales del Kremlin ni del Ministerio de Defensa sobre el destino de Prigozhin, jefe del grupo mercenario Wagner y enemigo del Ejército por lo que, según él, era su incompetente liderazgo de la guerra de Rusia en Ucrania.

Sin embargo, un canal de Telegram vinculado a Wagner, Gray Zone, lo declaró muerto y lo aclamó como un héroe y un patriota que, según dijo, había muerto a manos de personas no identificadas a las que llamó "traidores a Rusia".

En medio de especulaciones febriles y la ausencia de hechos verificables, algunos de sus partidarios señalaron al Estado ruso, otros a Ucrania, que celebra su Día de la Independencia el jueves.

Otros que se han opuesto al presidente ruso, Vladimir Putin, o a sus intereses también han muerto en circunstancias poco claras o han estado al borde de la muerte, entre ellos líderes políticos y periodistas que se han manifestado abiertamente en su contra.

Un edificio que alberga las oficinas de Wagner en San Petersburgo iluminaba sus ventanas al anochecer de tal manera que mostraba una cruz gigante en señal de respeto y luto. A primera hora del jueves se dejaron flores y se encendieron velas cerca de las oficinas.

La muerte de Prigozhin dejaría sin líder al Grupo Wagner, que provocó la ira de Putin en junio al organizar un motín armado fallido contra los altos mandos del Ejército, y plantearía dudas sobre sus futuras operaciones en África y otros lugares.

Quienquiera que estuviera detrás del accidente, su muerte también libraría a Putin de alguien que había planteado el desafío más grave a la autoridad del líder ruso desde que llegó al poder en 1999.

El avión ejecutivo de Embraer Legacy 600 que se estrelló sólo había registrado un accidente en más de 20 años de servicio, lo que se debió a errores de la tripulación más que a fallas mecánicas, según el sitio web International Aviation HQ.

La brasileña Embraer dijo que ha estado cumpliendo con las sanciones internacionales impuestas a Rusia y que no había brindado mantenimiento al avión desde 2019.

El avión no mostró signos de fallas hasta que cayó precipitadamente en sus últimos 30 segundos, según datos de seguimiento de vuelos.

Cofundador de wagner también en el avión

Rosaviatsia, la agencia de aviación rusa, publicó los nombres de las 10 personas a bordo del avión, incluido Prigozhin y el de Dmitry Utkin, su mano derecha que ayudó a fundar el grupo de mercenarios y llevaba el distintivo de llamada "Wagner".

Los investigadores rusos dijeron que habían abierto una investigación criminal para determinar qué había sucedido. Algunas fuentes anónimas dijeron a los medios rusos que creían que el avión había sido derribado por uno o más misiles tierra-aire. Reuters no pudo confirmar eso.

El avión, que viajaba de Moscú a San Petersburgo, se estrelló cerca de la aldea de Kuzhenkino en la región de Tver, dijo el Ministerio de Emergencia de Rusia.

Abbas Gallyamov, un ex redactor de discursos de Putin convertido en crítico a quien las autoridades rusas han tildado de "agente extranjero", sugirió que el líder ruso, que se espera que se postule para otro mandato el próximo año, estaba detrás del incidente y había fortalecido su autoridad en el proceso.

"El establishment está ahora convencido de que no será posible oponerse a Putin", escribió Gallyamov en Telegram. "Putin es lo suficientemente fuerte y capaz de vengarse".

Bill Browder, un hombre de negocios con años de experiencia en Rusia y otro crítico del Kremlin, estuvo de acuerdo.

"Putin nunca perdona ni olvida. Parecía un debilucho humillado con Prigozhin transladándose sin ninguna preocupación por el mundo (después del motín). Esto consolidará su autoridad", escribió Browder en X, antes conocido como Twitter.

En una visita a California, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a periodistas que no sabía con certeza lo que había sucedido.

"Pero no me sorprende", dijo Biden. "No hay mucho que suceda en Rusia que Putin no esté detrás".

(Reporte de corresponsales de Reuters. Editado en español por Javier Leira, Marion Giraldo y Juana Casas)