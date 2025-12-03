Yi He, cofundadora de Binance, se une a Richard Teng en una estructura de liderazgo dual

3 dic (Reuters) - Binance, una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo, nombró el miércoles a la cofundadora Yi He como su codirectora ejecutiva, uniéndose a Richard Teng en una estructura de liderazgo dual.

Yi He, una veterana ejecutiva de Binance, lleva más de ocho años en la empresa y en la actualidad desempeña el cargo de directora de Atención al Cliente, según su perfil de LinkedIn. El dúo tiene como objetivo ampliar responsablemente la presencia global de Binance y fortalecer el área de cumplimiento normativo. El nombramiento de Yi subraya un impulso para escalar las operaciones mientras se construye una infraestructura a prueba de futuro. "Yi ha sido una parte integral del equipo de liderazgo ejecutivo desde el lanzamiento de Binance", dijo el codirector ejecutivo Teng, quien anunció la noticia durante su discurso de apertura de la Semana de Blockchain de Binance. Binance nombró a Teng como director ejecutivo (CEO) en 2023 después de que el fundador Changpeng Zhao, conocido como CZ, se declarara culpable de violar las leyes de lavado de dinero de Estados Unidos, y pagó una multa de US$50.000.000 y cumplió casi cuatro meses en prisión el año pasado.

Zhao es un ciudadano canadiense nacido y criado hasta los 12 años en China, mientras que Yi He era presentadora de un programa de viajes de la televisión china. Ambos mantenían una relación sentimental y tienen hijos en común.

Teng, que fue regulador financiero antes de su papel en Binance, dijo en noviembre que no ha habido una decisión sobre si Zhao volvería a la bolsa después de que fuera indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en octubre. (Reporte de Rishabh Jaiswal y Mrinmay Dey en Bengaluru; edición de Janane Venkatraman; editado en español por Tomás Cobos)