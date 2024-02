Tokio--(business wire)--feb. 27, 2024--

Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) anuncia que su filial Yokogawa Solution Service Corporation ha completado el proyecto, suministro y puesta en marcha un sistema de monitoreo y operación remota basado en el OpreX™ Collaborative Information Server para las turbinas eólicas en alta mar y las instalaciones terrestres del parque eólico marino de Ishikari Bay New Port. La empresa también ha contratado la prestación de servicios de mantenimiento en este parque eólico, cuya explotación corre a cargo de JERA Co., Inc. y Green Power Investment Corporation y cuyo propietario es Green Power Ishikari GK, una sociedad con fines especiales.

El parque eólico marino de Ishikari Bay New Port es el primero de Japón en utilizar turbinas eólicas de 8000 kW a gran escala y, a partir del inicio de sus operaciones comerciales el 1 de enero de 2024, será el mayor parque eólico comercial de Japón. El sistema de monitoreo y operación remota suministrado por Yokogawa incluye un sistema de vigilancia por video de todas las instalaciones de generación de energía eólica marina y terrestre de este parque eólico. La empresa también prestará servicios de mantenimiento de forma continua para estos sistemas.

El núcleo de este sistema de monitoreo y operación remota es el Collaborative Information Server de Yokogawa, una solución que ofrece una gestión centralizada de los datos de las turbinas eólicas marinas, las baterías de almacenamiento a gran escala de la subestación transformadora y las cámaras instaladas en los aerogeneradores y baterías de almacenamiento, así como en la zona de mantenimiento de las turbinas. Este sistema de videovigilancia utiliza la solución Edge Gateway AG 10 (para interiores) suministrada por la filial de Yokogawa, amnimo Inc.

El viento es una fuente de energía renovable, y la cantidad de electricidad producida varía también en función de las condiciones meteorológicas. Teniendo en cuenta la información sobre la demanda de energía facilitada por el operador del sistema de transmisión, este sistema de monitoreo y operación remota proporciona los datos necesarios para controlar la cantidad de energía que almacenarán las baterías de almacenamiento.

Además de los sistemas suministrados para este proyecto, Yokogawa Solution Service también ha recibido pedidos de Green Power Investment Corporation de sistemas para recopilar información en tiempo real de parques eólicos de todo Japón y enlazarla con herramientas de análisis basadas en la nube. Y junto con Green Power Investment, Yokogawa Solution Service ha iniciado pruebas piloto en las que el sensor de temperatura de fibra óptica DTSX3000, un producto de la gama OpreX Field Instruments, se utiliza para detectar signos de daños en los cables submarinos del parque eólico marino de Ishikari Bay New Port.

Yokogawa apuesta firmemente por el desarrollo del concepto de sistema de sistemas (system of systems, SoS), según el cual los sistemas trabajan conjuntamente como un todo, manteniendo al mismo tiempo la independencia operativa y de gestión para alcanzar, de forma emergente, objetivos que no pueden lograrse por separado. Aunque hay muchos tipos de equipos y configuraciones de sistemas en los parques eólicos, Yokogawa posee los conocimientos de tecnología operativa necesarios para interpretar los datos de los sensores y otros dispositivos y así identificar cómo deben vincularse los equipos y sistemas para lograr la optimización a nivel individual y colectivo. Aprovechando estos conocimientos para ofrecer soluciones que cubran desde la operación hasta el mantenimiento general del sistema, Yokogawa contribuirá a hacer realidad una sociedad descarbonizada.

Yokogawa proporciona soluciones avanzadas en las áreas de medición, control e información a clientes de una gran variedad de sectores, como el energético, el químico, el de materiales, el farmacéutico y el alimentario. Yokogawa aborda los problemas de los clientes en materia de optimización de la producción, los activos y la cadena de suministro aplicando eficazmente las tecnologías digitales, lo que permite la transición a operaciones autónomas. Fundada en Tokio en 1915, Yokogawa sigue trabajando por una sociedad sostenible con sus más de 17 000 empleados en una red mundial de 129 empresas repartidas en 60 países. Para obtener más información, visite www.yokogawa.com

Los nombres de empresas, organizaciones, productos, servicios y logotipos que aparecen en este documento son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Yokogawa Electric Corporation, o de sus respectivos propietarios.

