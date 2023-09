Tokio--(business wire)--sep. 19, 2023--

Yokogawa Electric Corporation (TOKIO: 6841) anuncia que su subsidiaria Yokogawa Australia ha recibido un pedido de Monford Group Pty Ltd. para suministrar un sistema de gestión de energía (energy management system, EMS) para la fase inicial (“fase 0”) del Proyecto de Hidrógeno Verde Yuri, que está construyendo un complejo de producción de hidrógeno renovable de escala industrial en Australia.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230904630619/es/

Dibujo conceptual que muestra las instalaciones del proyecto Yuri al finalizar la fase 0. La planta de amoníaco de YPF existente está en primer plano y la planta solar al fondo. (Fuente: ENGIE S.A.)

El proyecto Yuri se lleva a cabo en la región de Pilbara, de Australia Occidental, por parte de Yuri Operations Pty Ltd, una empresa conjunta entre ENGIE Renewables Australia Pty Ltd y Mitsui & Co., Ltd. Un consorcio que comprende las empresas de ingeniería, aprovisionamiento, construcción y puesta en marcha (engineering, procurement, construction and commissioning, EPCC) Technip Energies y Monford Group Pty Ltd. está construyendo este predio, que contará con una planta de energía solar de 18 megavatios, un sistema de almacenamiento de energía de batería de 8 megavatios (battery energy storage system, BESS), y un electrolizador de 10 megavatios. Al utilizar energía solar sin emisiones de carbono, este predio podrá producir hasta 640 toneladas de hidrógeno verde por año. El hidrógeno será utilizado como materia prima para producir amoníaco ecológico en una planta de amoníaco adyacente operada por Yara Pilbara Fertiliser Pty Ltd (YPF). YPF es una subsidiaria de propiedad absoluta de Yara International ASA, que es uno de los productores de fertilizantes minerales basados en nitrógeno más grandes del mundo.

Para el control de la planta de energía solar, el BESS y el electrolizador, Yokogawa Australia suministrará un EMS que está desarrollado por la empresa del Yokogawa Group, PXiSE Energy Solutions LLC. Este EMS estará combinado con un sistema de control integrado (integrated control system, ICS) que se centra en la solución del Servidor de Información Colaborativo que Yokogawa también brindará para la fase 0 de este proyecto, en virtud de un contrato por separado *1. Una vez que se instalen e integren estos sistemas, la producción de energía renovable del predio Yuri será gestionado de manera automática para garantizar la calidad de la energía y la estabilidad uniforme basadas en los requisitos operativos de la planta de amoníaco adyacente, del clima y de otros factores.

Las soluciones de control de red eléctrica de PXiSE ya han sido altamente evaluadas en un proyecto Horizon Power en Australia Occidental *2. Horizon Power atiende el área de suministro de energía más grande del mundo, y después de una implementación exitosa en Onslow, las soluciones se adoptarán en otras 34 microredes de Horizon Power. Además, también se evaluó la capacidad del Centro de Excelencia Técnica de Yokogawa Australia en Perth, Australia Occidental, para brindar soporte técnico y servicios de ingeniería respaldados por muchos años de experiencia en ofrecer soluciones de vanguardia a una amplia gama de sectores en Australia.

Al comentar sobre la participación de Yokogawa en este proyecto, Koji Nakaoka, vicepresidente sénior de Yokogawa y director de la casa matriz comercial de energía y sostenibilidad, y de la casa matriz de ventas globales, expresó: “En un mundo en el cual los sistemas se están integrando más estrechamente, basados en el concepto de sistema de los sistemas (system of systems, SoS), contribuiremos a la gestión de ESG del cliente ofreciendo soluciones agregadas de alto valor, que incluyen la integración de los sistemas de gestión de energía y control de la planta para permitir el control oportuno de los sistemas de energía complejos”.

*1 Yokogawa proveerá el Sistema de Control Integrado para el Proyecto Australiano de Hidrógeno Verde -la primera vez que se usa hidrógeno verde como materia prima para la producción de amoníaco en Australia– https://www.yokogawa.com/news/press-releases/2022/2022-11-30-01/. *2 Horizon Power y PXiSE Energy Solutions operan con éxito en la primera red eléctrica comunal del mundo que es 100% solar además de almacenamiento https://pxise.com/horizon-power-and-pxise-energy-solutions-successfully-operate-worlds-first-100-solar-plus-storage-only-community-grid/. PXiSE DERMS usó en 34 microredes de Horizon Power https://pxise.com/pxise-derms-used-in-34-horizon-power-microgrids/.

Acerca de Yokogawa Yokogawa ofrece soluciones avanzadas en las áreas de medición, control e información a clientes en una amplia gama de industrias, que incluyen energía, productos químicos, materiales, productos farmacéuticos y alimentos. Yokogawa aborda los problemas de los clientes con respecto a la optimización de la producción, los activos y la cadena de suministro con la aplicación efectiva de tecnologías digitales, lo que permite la transición a operaciones autónomas. Fundada en Tokio en 1915, Yokogawa continúa trabajando hacia una sociedad sostenible a través de sus más de 17 000 empleados en una red global de 129 empresas que cubre 60 países. Para obtener más información, visite www.yokogawa.com.

Los nombres de corporaciones, organizaciones, productos, servicios y logotipos en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Yokogawa Electric Corporation o de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230904630619/es/

CONTACT: Sección de Relaciones Públicas

Centro de Comunicaciones Integradas

Yokogawa Electric Corporation

Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com

Keyword: australia/oceania france japan australia asia pacific europe

Industry keyword: other energy hardware sustainability batteries alternative energy energy technology environment green technology engineering chemicals/plastics manufacturing

SOURCE: Yokogawa Electric Corporation

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 09/19/2023 10:00 am/disc: 09/19/2023 10:03 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230904630619/es