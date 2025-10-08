Yolanda Díaz afirma que la convalidación del embargo de armas da "aliento" al Gobierno y sitúa al PP con los "genocidas"

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha congratulado de la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel este miércoles en el Congreso, una norma con la que, según ha reconocido, el Gobierno "gana aliento".

Además, ha denunciado el "bloque del odio" que conforman PP y Vox, a los que acusa de ponerse "del lado del genocidio" en Gaza al votar en contra de la medida.

En declaraciones a los pasillos del Congreso, la también ministra de Trabajo ha denunciado que el PP está fuera del "sentido común" y hoy la foto de su 'no' al veto del comercio de armas con Israel "va a pasar a la historia por colocarse del lado equivocado de la misma".

Tras convalidarse el decreto tras el apoyo decisivo de los diputados de Podemos, Díaz ha reivindicado que el Gobierno "camina y sigue ganando derechos y con entusiasmo" siguen con el giro social de la legislatura a pesar de las "derechas" del país.

También ha vuelto a cargar contra el PP, al que reprocha que se "coloca de las manos" de Vox no solo con la cuestión de Gaza sino del "negacionismo climático", con su rechazo también a la Ley de Movilidad Sostenible que también ha sido aprobada esta tarde.

Por tanto, ha proclamado que en la votación del Congreso se ha visto que de un lado están "los genocidas, el PP, Vox y la gente que está a favor de la impunidad en Palestina", mientras que del otro se ubican los que, como Sumar, están a favor de la "decencia, la legalidad internacional" y los derechos humanos.

Por otro lado, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrado haber sacado adelante la convalidación del decreto de embargo de armas pero hay que ir más allá.

Así, ha dicho que el siguiente paso es lograr la anulación del acuerdo comercial entre la UE e Israel.