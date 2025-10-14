Yolanda Díaz afirma que prefería para el Nobel de la Paz a la relatora de la ONU para Palestina en vez de Corina Machado

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha indicado que su preferencia para el premio Nobel de la Paz era la relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, en lugar de la opositora venezolana María Corina Machado.

"Creo que ella sí ha trabajado por la paz. Me parece que el premio Nobel de la Paz lo que enarbola es la defensa de la paz. Por tanto, en este sentido me inclinaría por esa nominación", ha subrayado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press.

La también titular de Trabajo ha señalado que nunca se ha posicionado sobre la elección por un premio Nobel excepto en una ocasión, cuando se le concedió a David Card en el apartado de economía.

Esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado hoy el hecho de no haber felicitado a María Corina Machado, por el premio Nobel que le fue concedido la semana pasada por la Academia noruega, alegando que él no se pronuncia sobre los premios Nobel, aunque ha dicho reconocer y respetar el trabajo de la opositora venezolana.

Por otro lado y sobre la actitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la firma este lunes del acuerdo para la primera fase del alto el fuego en Gaza, Díaz ha manifestado que la situación del pueblo palestino es una cosa seria y no conviene "frivolizar".

"No me importan las fotos ni las bromas de Trump. No estamos para bromas", ha lanzado para enfatizar que la prioridad es que Palestina sea un Estado soberano.

Así, ha apostillado que el plan del mandatario nortemaricano es "inasumible" para Sumar si Gaza acaban siendo un protectorado de Estados Unidos.