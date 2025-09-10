Yolanda Díaz carga contra el juez Peinado con el caso Begoña Gómez: "No he visto una instrucción semejante en mi vida"

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cargado contra Juan Carlos Peinado al asegurar, respecto a la causa que dirige sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que "no ha visto una instrucción semejante en mi vida". Aparte, ha dicho de forma genérica que hay "jueces y juezas" que sus conductas "son irregulares", se "manifiestan con togas" e "intervienen en la vida política".

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, ha reprendido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de contribuir a un "acoso absoluto" por parte de las derechas contra la "vida privada" del presidente. Así, ha manifestado que ella podría hablar de los "negocios" de la hermana de Feijóo o de las "amistades peligrosas" del presidente 'popular', pero que no lo va a hacer porque denosta ese estilo de hacer política.

Cuestionada por la declaración este miércoles de Begoña Gómez en el marco de la instrucción judicial que dirige Peinado y si considera que esta causa es política, Díaz ha querido en primer lugar mostrar su solidaridad con Pedro Sánchez y su familia, que padece esa estrategia de "romperlo todo por parte de las derechas".

FEIJÓO TIENE "MUCHAS AMISTADES PELIGROSAS"

"Hay un límite y yo no voy a formar parte de este show, porque estamos ante un acoso absoluto a la vida privada", ha ahondado la vicepresidenta, quien ha lanzado que Feijóo tiene "muchas amistades peligrosas" que van más allá de la de Marcial Dorado, condenado por narcotráfico y con el que Feijóo se fotografió hace años.

A su vez, Díaz ha manifestado su apoyo total a los "centenares y centenares de profesionales de la justicia" en España, que "diariamente hacen su trabajo correctamente", pero también ha dicho que es una "evidencia" que hay magistrados que sus conductas "son irregulares". Y repreguntada por Peinado, ha apostillado que "no ha visto una causa una instrucción semejante en su vida" y que esa opinión no la dice ella sino "muchísimos profesionales" del derecho en España.

EXIGE A FEIJÓO QUE DEJE DE "SEMBRAR ODIO" Y TRABAJAR PARA VOX

De nuevo sobre el líder del PP y tras la publicación reciente de un vídeo mientras estaba en un karaoke etiquetado con el lema 'Me gusta la fruta', Díaz ha acusado a Feijóo de fomentar "odio" y de estar "trabajando para Vox", algo que va a salir "muy caro en términos democráticos".

"Llamarle hijo de puta al presidente del Gobierno no solamente es una falta de cortesía brutal es que demuestra la falta de proyecto político de la extrema derecha y la derecha en nuestro país, es que es la nada", ha enfatizado que aseverar que los votantes de derechas no quieren ver a Feijóo asumiendo el estilo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así, ha vaticinado que Feijóo se equivoca y no podrá gobernar el país, dado que es "imposible" volver atrás cuando se emprende el camino de la "ruptura de la institucionalidad".