Yolanda Díaz carga contra el PP por ser un partido antisistema "dispuesto a todo" por "hackear las instituciones"

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra el PP por "hackear las instituciones" y por estar "dispuesto a todo" por llegar a la Moncloa. Además, ha afirmado que el partido de Alberto Núñez Feijóo es antisistema por atreverse a no aplicar la ley de vivienda o por pedir al ministro de Justicia que no acuda al acto de apertura del Año Judicial.

"El Partido Popular está en la tesis de destrozarlo absolutamente todo. El PP está hackeando las instituciones, que es la Presidencia del Gobierno, que son las presidencias de las comunidades autónomas, que es la Jefatura del Estado y al Rey, como hemos visto estos días. Y está dispuesto a todo", ha señalado la dirigente de Sumar en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press.

Díaz se ha manifestado así después de que el líder del PP haya decidido ausentarse de la apertura del Año Judicial alegando que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no debería acudir porque está procesado y a la espera de ser juzgado por el Tribunal Supremo y, según ha asegurado la ministra, por decirle a Félix Bolaños "también que se vaya".

"Es que la estrategia de la extrema derecha, en la que está envuelto el señor Feijóo sin rubor, le está pidiendo que la institucionalidad de nuestro Gobierno, que la representa en el día de hoy el ministro de Justicia, salga de ese acto", ha condenado, haciéndose eco de la petición del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La titular de Trabajo ha proseguido denunciando esa petición poniendo el ejemplo de qué ocurriría si ella pide a una consellera gallega que no esté presente en un acto institucional y "no represente sus tareas". "Pero, por favor, usted se da cuenta que cuando dice el Partido Popular y sus adláteres que el ministro de Justicia no presida el año judicial?", ha añadido.

PP ES UN PARTIDO ANTISISTEMA

En este sentido, ha criticado que del PP no se conoce su posición en asuntos concretos como en la jornada laboral. "¿Hace alguna propuesta el Partido Popular sobre la jornada laboral? No. Porque le importa un rábano. Porque su único programa de gobierno es tumbar al gobierno de España. Lo digo así de claro", ha sostenido.

Díaz también ha lamentado que un partido que quiere llegar a la Moncloa le diga a sus representantes en las comunidades autónomas que "no condonen la deuda por un importe de más de 83.000 millones de euros", porque, en su opinión, "al final están dañando a la gente de este país" en una "estrategia deliberada" de derrocar al Ejecutivo.

Al hilo, ha afirmado que "no se gana desde la extrema derecha" y que "si el señor Feijóo quiere llegar a la Moncloa" le tiene que decir a los ciudadanos "qué quiere hacer con las pensiones públicas, con la reducción de la jornada laboral, con las empresas, o qué quiere hacer con la financiación autonómica".

Preguntada sobre si cree que el PP en un partido antisistema ha respondido: "Sí, no tengo ninguna duda".

Ha puesto como ejemplo la "rebelión" de los 'populares' a aplicar la Ley de Vivienda, y ha augurado que si ella se negara a acatar una norma "probablemente estaría sentada en un banquillo".

Después de indicar que "es muy legítimo" que haya españoles que tengan un proyecto de vida conservador, ha dicho que saber que "el PP está en romper absolutamente todo, en el ruido, en el desagravio" y nada más, y que Feijóo "trabaja para Vox", aunque no lo sepa.

MAGISTRADOS DEBEN RESPETAR LA INSTITUCIONALIDAD

Cuestionada si dentro de la estrategia del PP de pedir a Bolaños que no presida la apertura del Año Judicial están los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Díaz ha respondido que "los magistrados y magistradas tienen que respetar la institucionalidad. Exactamente lo mismo".

Eso sí, se ha reafirmado al decir que la mayoría de los magistrados, jueces, fiscales y "todo el elenco de este país hace un trabajo extraordinario" pese a que, "como todo en la vida, hay jueces y juezas cuyas conductas son irregulares".