Yolanda Díaz carga contra Feijóo por desvelar una conversación con el Rey: "Es intolerable"

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por desvelar una conversación privada con el Rey Felipe VI en la que le dijo al monarca que no acudiría a la apertura del Año Judicial y este le respondió que lo entendía. "El paso que ha dado hoy, presuntamente desvelando una conversación con el Rey, es algo que no se puede defender ni consentir", ha denunciado la dirigente de Sumar, que ha calificado como "intolerable" que el líder de la oposición haya dado detalles de su conversación con el jefe del Estado y ha preguntado qué pasaría si hubiera sido ella quien hubiera hecho algo parecido.

Así ha reaccionado la titular de Trabajo después de que Feijóo haya detallado este lunes en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, que comunicó su decisión de no acudir a la apertura del Año Judicial al Rey y a la Casa Real, quien le dijo que lo "entendía" y que tomaba nota de ello.

Con todo, Díaz ha sostenido que Feijóo "se ha equivocado" y "le está faltando el respeto a los españoles" porque "las instituciones no son de los partidos políticos". "Ni lo es la Casa Real, ni lo es la Vicepresidencia a la que represento yo", ha ahondado, censurando nuevamente que Feijóo haya "roto los lazos institucionales" dando plantón al acto de apertura del Año Judicial.

A renglón seguido ha sentenciado que "una persona que quiere llegar a la Moncloa no puede tener estos comportamientos de ninguna manera" y actuar en "rebeldía". También ha manifestado que el PP "está en manos de Vox" y que "su único plan es derrocar al Gobierno" a través de la quiebra de las instituciones", algo que cree que no comparten muchos de los votantes 'populares'.

¿Y SI YO ACUSARA A FEIJÓO DE SER NARCOTRAFICANTE?

Preguntada por la acusación de Feijóo a Sánchez por presuntamente "lucrarse" de la prostitución "durante varios años" --en alusión a los negocios de su suegro en saunas--, Díaz ha preguntado qué pasaría si ella en un plató de televisión hablara de "la vida privada de los negocios" o de las "amistades" del líder del PP, no solo del "narcotráfico", sino también "con otros personajes de Galicia".

¿Se imagina usted lo que pasaría? ¿Pero usted cree que esto es serio? ¿Usted cree que es serio esto? Es lo que decíamos, es que estamos en manos del disparate político por parte de un señor que quiere llegar a la Moncloa", ha proseguido en su explicación, dejando caer que podría llamar a Feijóo "narcotraficante" por su foto en un yate con Marcial Dorado, "un narcotraficante bien conocido".

También ha asegurado que podría hablar de "los negocios" de la hermana de Feijóo, pero que no ha usado esos argumentos personales nunca ni hace "política en estos términos", y ha instado al presidente del PP a, si quiere hablar de la prostitución, lo haga defendiendo la posición del partido y con "debates serios", no ahondando en la "desafección política" de este modo.

Díaz también se ha referido al vídeo publicado este domingo por Feijóo en el que se le ve cantando la canción 'Mi limón, mi limonero' en un bar de A Coruña, acompañándolo con la frase 'Me gusta la fruta' que acuñó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras al presidente del Gobierno "hijo de puta" desde la tribuna del Congreso.

"A mí me parece muy bien que baile, que lo pase bien, faltaría más. Que haga con su vida lo que quiera. El problema es lo que él comunica y el problema es que no se entera que está trabajando para la extrema derecha, que la propuesta política que tiene no es para los españoles y las españolas, es para el señor Abascal", ha concluido.