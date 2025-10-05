Yolanda Díaz da la bienvenida a los 21 españoles de la flotilla: "No vamos a parar hasta que liberen a los que faltan"

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado la bienvenida a los 21 españoles de la Global Sumud Flotilla que han aterrizado este domingo en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"No vamos a parar hasta que liberen a los que faltan y vuelvan a casa", ha advertido.

"Damos la bienvenida a los españoles y españolas que han dado ejemplo de dignidad y solidaridad en la flotilla", ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'BlueSky', recogido por Europa Press, alegando que "el Genocidio tiene que parar" puesto que "Palestina merece justicia y dignidad".

Dentro de ese primer grupo que ha volado de vuelta a España se encuentran el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas, la exalcaldesa Ada Colau y el diputado de Compromís Juan Bordera, pero no los tres representantes de Podemos que viajaban en la Flotilla, Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez, que se han negado a firmar la extradición.