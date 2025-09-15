Yolanda Díaz defiende las protestas de La Vuelta y pide excluir a Israel de Eurovisión y de eventos deportivos

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reivindicado las movilizaciones propalestinas celebradas este domingo en Madrid en la última etapa de La Vuelta ciclista a España como un "ejemplo de dignidad". Además, ha defendido que Israel no participe en Eurovisión ni en eventos deportivos o culturales "mientras se perpetúa" la ofensiva sobre Gaza.

En declaraciones a los medios, la dirigente de Sumar ha asegurado que este domingo ha sido "muy importante" porque "la sociedad civil madrileña" se ha movilizado "contra el genocidio", una protesta que se sumó a "las que han recorrido todo el país en las últimas semanas" y que "son un ejemplo de dignidad aquí y en el mundo".

Díaz también ha reclamado que "Israel no puede participar en eventos deportivos o culturales" mientras "se comete un genocidio", poniendo énfasis en el festival de música de Eurovisión. En su opinión, "lo que hemos visto estos días nos obliga a estar a la altura y seguir avanzando".

"Lo vivido no es una anécdota, es un país que ha dicho hasta aquí, es un país que pelea por la dignidad y que defiende los Derechos Humanos. Esa lucha también es la nuestra y vamos a seguir apoyándola", ha proseguido, reivindicando la "lección" de una juventud que ha sido "despreciada" llamándola "reaccionaria o apática".

Para la vicepresidenta, los jóvenes que "han llenado las calles son lo mejor de nuestro país" y son "a quienes tenemos que escuchar" porque "nos están diciendo con fuerza que hay futuro si se defiende la dignidad".

LA "POCA VERGÜENZA" DEL PP

En otro orden de cosas, Díaz ha cargado contra la derecha por haber intentado "hacer creer una mentira" durante "años", y es que "este país le pertenece", que "la calle es suya" o que son "solo ellos" los que protestan.

"Estas semanas hemos visto lo contrario. Somos muchos más y estamos en el lado bueno de la historia", ha reivindicado, para a renglón seguido criticar al PP por tener "la poca vergüenza de ver violencia en todas partes menos en Gaza.

"65.000 asesinados y el señor (Alberto Núñez) Feijóo a día de hoy no es capaz de condenar el genocidio. Mientras Feijóo y (Santiago) Abascal se alinean con (Benjamin) Netanyahu, la sociedad civil se coloca al lado de Palestina y de los Derechos Humanos", ha zanjado.