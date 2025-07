Yolanda Díaz defiende una "alianza democrática" de las izquierdas pero no una "suma de siglas", ante la idea de Rufián

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - Vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido las alianzas entre los distintos sectores de la izquierda desde un "programa de mínimos y de emergencia democrática", pero ha dejado claro que "no va de una suma de siglas" al quedar constatado que esa fórmula no funciona. Así lo ha manifestado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, cuestionada por la apuesta lanzada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para crear un verdadero espacio "plurinacional" de izquierdas con vistas a las próximas elecciones generales que tome como referencia el modelo de los últimos comicios europeos, a los que ERC se presentó en coalición con Bildu, el BNG y los baleares de Ara Més. Tras recordar que la dirección de ERC ha dejado claro que no respalda esa propuesta, Díaz ha admitido que se está viviendo un "momento de disputa" en el que hay que salir en "defensa de la democracia", dado que solo hay que ver las medidas que están aprobando mandatarios como Donald Trump (EEUU), Javier Milei (Argentina) y Viktor Orbán (Hungría). Según ha dicho, su posición ante esta deriva reaccionaria es "sencilla", la lleva "defendiendo mucho tiempo" y consiste en que las distintas izquierdas se pongan de acuerdo en un "programa de mínimos y de emergencia democrática" y generar "una alianza" con las fuerzas que lo defiendan. Nada moviliza más a los progresistas que gobernar "Pero no va de suma de siglas, porque eso no funciona. Lo importante es un programa de mínimos que le dé esperanza a la ciudadanía y movilice a las gentes progresistas y demócratas en nuestro país", ha argumentado. En el caso de España, ha alertado de la "agenda antidemocrática de Vox" que influye en el PP y, en consecuencia, insta a forjar esa "alianza democrática" para movilizar a la "gente progresista". Es más, ha dicho que "no hay nada que movilice más que gobernar", ha apostillado. Mientras, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto del Congreso, Àgueda Micó, se abrió este martes a colaborar con otras fuerzas "soberanistas o estatales" en el futuro, si bien respondió a Rufián que espera que "quede mucho" para las elecciones generales.