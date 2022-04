Yolanda Díaz dice, sobre la petición de dimisión de Robles, que primero hay que investigar

Pide a los independentistas que "no castiguen" a los ciudadanos votando en contra del Real Decreto de medidas contra los efectos de la guerra

MADRID, 27 Abr. 2022 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha calificado de asunto "muy grave" el presunto espionaje a los independentistas catalanes a través del sistema Pegasus y ha asegurado que primero hay que investigar, al ser preguntada si cree que la ministra de Defensa, Margarita Robles, debe dimitir.

Así lo ha afirmado ante los periodistas durante su visita al Instituto Cervantes en Berlín. "Siempre digo, una vez que se investigue, si hubiere que depurar responsabilidades, que se depuren, pero primero tenemos que investigar", ha precisado la también ministra de Trabajo al ser preguntada si cree que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene que dimitir por este asunto.

La vicepresidenta ha afirmado que los hechos que se están conociendo son de "máxima gravedad". Pero ha defendido la actuación del Gobierno asegurando que está trabajando con rigor, "con el presidente del Gobierno a la cabeza".

En este sentido, ha señalado que "no hay que tener ningún miedo a las investigaciones y a la transparencia" porque el país merece "explicaciones y tranquilidad". Y ha recordado que, en esta línea se ha cambiado la configuración de la Comisión de Secretos Oficiales para que pueda comparecer la directora del CNI y también se ha ofrecido una investigación de los hechos por parte del Ministerio de la Presidencia."Creanmé que el Gobierno está trabajando con rigor sobre esta cuestión", ha apostillado.

Además, ha querido aprovechar para decir que los ciudadanos "no merecen ser castigados" por esta cuestión en referencia a la posibilidad de que mañana no salga adelante el Real Decreto con las medidas para paliar los efectos de la guerra en los precios, después de las amenazas que han realizado los independentistas de no apoyar el calendario legislativo del Gobierno. Es decir, si el precio de la gasolina, el bono social y otras cuestiones "peligrasen por mor de estas cuestiones".

"La ciudadanía no tiene ninguna responsabilidad y no merece ser castigada con una votación que tiene normas que se están aplicando en la vida de la gente", ha recalcado antes de advertir que mañana es una "gran oportunidad" de demostrarle al país que, más allá de las diferencias que tengan las fuerzas políticas, "que son legítimas", están "codo con codo" ayudando al país en momentos muy difíciles.

"Los hechos son graves y descuidense que una vez que conozcamos lo que ha pasado, si hay que depurar responsabilidades, depurense", ha vuelto a reiterar la ministra.