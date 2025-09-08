Yolanda Díaz: “Es un orgullo que un Estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada a Sira Rego y a mí”
MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado que es un "orgullo" que un "Estado que perpetra un genocidio", en referencia a Israel, les prohíba la entrada a ella y a la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego. En este sentido, ha asegurado a través de la red social 'Bluesky' que van a seguir "luchando por los derechos del pueblo Palestino, le guste al señor (Benjamin) Netanyahu o no". Así se ha pronunciado después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido de forma inmediata al paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que es un intento por "distraer la atención" de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra Díaz y Rego.
En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha anunciado la imposición de sanciones contra ambas, al considerar que han cruzado "cualquier línea roja". De este modo les prohíbe entrar en Israel además de vetarse cualquier contacto gubernamental con ellas.
Por su parte, Díaz ha vuelto a reclamar al Ejecutivo que retire a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Salomón. "No se puede prohibir la entrada de dos ministras de un gobierno democrático a un país y seguir como si nada. Hay que seguir actuando", ha zanjado.
